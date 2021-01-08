«А откуда деньги нашли?»: отдыхающая в Дубае Джанабаева вызвала зависть поклонников

На кадрах жена российского исполнителя Валерия Меладзе говорит: «Мама, я в Дубае». Она показала подписчикам один из многочисленных небоскребов города в Арабских Эмиратах. При этом на голове Джанабаевой платок, а на ней – теплая одежда. Видно, что вечером на побережье Персидского залива было прохладно. «Не май месяц», - добавила хештег звезда. «И никаких накаченных губ. Вот своя красота», - похвалили артистку.