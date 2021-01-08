«А откуда деньги нашли?»: отдыхающая в Дубае Джанабаева вызвала зависть поклонников
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
На кадрах жена российского исполнителя Валерия Меладзе говорит: «Мама, я в Дубае». Она показала подписчикам один из многочисленных небоскребов города в Арабских Эмиратах. При этом на голове Джанабаевой платок, а на ней – теплая одежда. Видно, что вечером на побережье Персидского залива было прохладно. «Не май месяц», - добавила хештег звезда. «И никаких накаченных губ. Вот своя красота», - похвалили артистку.
«Ой, радости полные штаны, в Дубае они», - позавидовали поклонники. «Зависть - это плохо», - поддержали Джанабаеву. «Такая счастливая, красивая, светлая, искренняя», - написали жене Меладзе. «Море шарма и позитива», - сделали комплимент женщине. «А откуда деньги нашли. До Нового года плакали, что почти год у вас дохода нет», - припомнили Альбине.
Ранее Альбина Джанабаева появилась в пикантном образе. На снимке Альбина позирует в жаккардовом костюме изумрудного цвета.
Пиджак украшают золотые пуговицы. Под него артистка надела боди с эффектом пуш-ап, который подчеркнул соблазнительные формы знаменитости. На ноги бывшая солистка «ВИА Гры» обула черные матовые босоножки.
Фото и видео: Instagram/@albinadzhanabaeva
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