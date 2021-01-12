Агата Муцениеце с дерзкой рваной челкой удивила поклонников новой прической

Напомним, в прошлом году Агата Муцениеце оказалась в центре всеобщего внимания из-за развода с мужем, Павлом Прилучным. Сразу стало понятно, что сидеть и страдать она явно не намерена. Актриса активно работает, ведет собственное шоу, отдыхает и проводит много времени с детьми. Поклонники же отмечают, что после развода Муцениеце буквально расцвела и не перестает их удивлять.