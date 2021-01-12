Агата Муцениеце с дерзкой рваной челкой удивила поклонников новой прической
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце приняла участие в стильной фотосессии для глянцевого издания. Позировала актриса с новой эффектной прической, смелой деталью которой стала рваная дерзкая челка. «Дорогие подписчики, выбираем любимое фото! Честно? Это моя любимая фотосессия теперь!», — написала она.
Поклонники, друзья и коллеги оценили яркий образ Агаты и сделали ей многочисленные комплименты в комментариях: «Красиво», «Кайф!», «Какая красивая и нежная», «Очень красиво!», «Офигеть, это супер!», «Агата перевоплотилась!», «Хороша!», «Ну какова Агата!», «Шикарная», «Вам так идет такая прическа», «Очень круто», «Красивая. На француженку тут похожи», «Девушка-мечта», «Крутая челка и ты, конечно же», «Агата, как круто!», «С челкой супер... Прям девочка-девочка», «Просто шикарная, очаровашка! Супер!», «Одри Тоту, классная, все фото невероятные», «Вау, какая красота невероятная!».
Напомним, в прошлом году Агата Муцениеце оказалась в центре всеобщего внимания из-за развода с мужем, Павлом Прилучным. Сразу стало понятно, что сидеть и страдать она явно не намерена. Актриса активно работает, ведет собственное шоу, отдыхает и проводит много времени с детьми. Поклонники же отмечают, что после развода Муцениеце буквально расцвела и не перестает их удивлять.
Фото и видео: Instagram
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