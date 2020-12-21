«Расцвела после развода»: Агата Муцениеце порадовала подписчиков живыми кадрами
Фото: www.instagram.com/agataagata/?hl=ru
Агата Муцениеце, которая оказалась в центре всеобщего внимания из-за развода с мужем, Павлом Прилучным, сидеть и страдать явно не намерена. Актриса активно работает, ведет собственное шоу, отдыхает и проводит много времени с детьми. Ранее актриса даже примерила на себя новый образ, который, по мнению ее поклонников, значительно оживил ее, и очень идет Муцениеце.
В новом посте Агата поделилась кадрами со съемок, где она позирует в ярком розовом джемпере и с неизменной улыбкой на губах.
«Надоело себя постить все время, но Женя продолжает бегать за мной с фотоаппаратом », — пишет Агата.
Фотографии получились очень живыми — подписчики отмечают, что после развода она буквально расцвела и стала еще интереснее, и недоумевают, как можно было оставить такую женщину:
«Агатушка расцвела, нереальная красотка!! Хорошо что покончила с серостью и дном», «Как можно было оставить такую женщину, ещё и со своими детьми. Павел аж расстроил меня», «Привет Агата, дорогая. Отличные фото. Безумно красивая. Будь я рядом, тоже бегал за тобой и фотографировал. Ты красивая очень девушка», «Фото очень живые», «Какая красивая! Вам очень идут длинные волосы и блонд», «Очень красиво, длинные волосы и цвет».
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце
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