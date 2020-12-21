«Расцвела после развода»: Агата Муцениеце порадовала подписчиков живыми кадрами

Агата Муцениеце, которая оказалась в центре всеобщего внимания из-за развода с мужем, Павлом Прилучным, сидеть и страдать явно не намерена. Актриса активно работает, ведет собственное шоу, отдыхает и проводит много времени с детьми. Ранее актриса даже примерила на себя новый образ, который, по мнению ее поклонников, значительно оживил ее, и очень идет Муцениеце.

В новом посте Агата поделилась кадрами со съемок, где она позирует в ярком розовом джемпере и с неизменной улыбкой на губах.

«Надоело себя постить все время, но Женя продолжает бегать за мной с фотоаппаратом », — пишет Агата.