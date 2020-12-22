«Программа меня спасла»: Агата Муцениеце показала последний в году выпуск «Честного развода»

Агата Муцениеце представила в своем Instagram последний в 2020 году выпуск шоу «Честный развод» и рассказала о том, насколько важным для нее стал этот проект. В этом году Агате пришлось столкнуться с расставанием с супругом Павлом, от которого у актрисы двое детей.

«Друзья, этим выпуском я завершаю путь #ЧестногоРазвода в этом году! Эта передача меня спасла, сделала сильней, благодаря своим гостям я поняла много мудростей, каждый внес свою лепту в мой душевный рост! Я получила миллион благодарностей от зрителей! Надеюсь, и вам наша передача помогала и давала советы нужные и вовремя! Спасибо всем! Кулиса закрывается!», — пишет Агата.

Гостьей последнего выпуска стала актриса Анастасия Меськова, которая в этом году разошлась с гражданским супругом. Пара прожила вместе шесть лет, у них родился ребенок. Однако, по словам Анастасии, в этих отношениях ей пришлось столкнуться с теми же проблемами, из-за которых развалился ее первый брак.

Главной сложностью развода актриса назвала потерю не только любимого, но близкого человека — она отметила, что в отношениях для нее важна дружба, и поэтому расставание становится вдвойне более тяжелым.

В комментариях к посту подписчики написали, что шоу помогло не только Агате и ее гостям, но и многим женщинам по всей стране, и поблагодарили актрису за выпуски:

«Пожалуйста, Агата, не бросай это проект, это спасение для многих девчонок и не только... они слушают истории, думают, прямо как у меня... и исцеляются от душевных травм, от безысходности, от потерь. Очень просим, не бросай в новом году», «Жалко, что последний выпуск, но это был полезный и классный этап. Спасибо за все эти выпуски, в новом году больше вам вдохновения, Агата, на создание чего-то нового», «Агата, вы прекрасны! Передача интересна, так как вы были настоящей в ней, и вашим гостям не оставалось ничего другого, как поддержать предложенный вами уровень искренности и доверия. Вы обязательно встретите мужчину своей мечты, как только отпустите прошлое», «Интересно было! Уверена, что Агата отошла от тяготы развода, отпустила все и поняла, что жизнь может быть прекрасна. Успехов тебе, Агата, ты большая молодец», «Очень ждем продолжения в следующем году!».