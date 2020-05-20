«Афродита»: 39-летняя Равшана Куркова впечатлила фанатов стройностью в мини-платье на берегу моря
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
39-летняя Равшана Куркова опубликовала в Instagram архивное фото из одного из прошлых отпусков. Актриса не скрывает, что ностальгирует по морскому побережью.
«Погрезим о морском просторе!
Там синь, сиянье, там весна.
Хоть в сне чужом увидеть море —
и то заманчиво весьма...», — подписала она снимок цитатой Беллы Ахмадулиной.
Подписчики Равшаны поделились с ней своими воспоминаниями, а также не поскупились на комплименты в ее адрес.
«Афродита», «Крылья за спиной», «Чайка», «Какая вы нежная», «Идеал — стройная, красивая», «Равшана, вы прекрасны! Не перестаю восхищаться вами», «Вы богиня! Просто неотразимая...», — полетели комментарии.
Ранее Равшана Куркова показала, каких усилий ей стоит поддерживать идеальную фигуру. Она опубликовала фото из спортзала, где занималась спортом с тяжелым инвентарем. Также актриса восхищала фолловеров кадрами стильной фотсессии и домашним образом с мокрыми волосами.
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Juliya Khanina/ Global Look press
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