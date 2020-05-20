«Афродита»: 39-летняя Равшана Куркова впечатлила фанатов стройностью в мини-платье на берегу моря

Подписчики Равшаны поделились с ней своими воспоминаниями, а также не поскупились на комплименты в ее адрес.

«Афродита», «Крылья за спиной», «Чайка», «Какая вы нежная», «Идеал — стройная, красивая», «Равшана, вы прекрасны! Не перестаю восхищаться вами», «Вы богиня! Просто неотразимая...», — полетели комментарии.

Ранее Равшана Куркова показала, каких усилий ей стоит поддерживать идеальную фигуру. Она опубликовала фото из спортзала, где занималась спортом с тяжелым инвентарем. Также актриса восхищала фолловеров кадрами стильной фотсессии и домашним образом с мокрыми волосами.