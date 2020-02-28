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В погоне за идеальной фигурой: 39-летняя Равшана Куркова удивила Сеть интенсивным фитнесом с тяжестями

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Равшана Куркова

Фото: Instagram

Актриса, которую все хвалят за молодость, красоту и невероятную стройность, показала, чего ей стоит сохранять свою изящность и здоровье.

В одном из своих постов 39-летняя Равшана Куркова говорила: «Если вы не будете заниматься спортом, то будете выглядеть как человек, который не занимается спортом». Сама актриса, выглядящая намного моложе своих лет, к таким людям не относится.

В погоне за идеальным телом и здоровьем Равшана много времени проводит в спортзале, даже ее избранником стал спортсмен и владелец спортклуба Андрей Амарян. В новой публикации в Instagram Куркова показала свой «тяжелый» фитнес с гирями. Ролик удивил многих пользователей Сети: в кадре изящная актриса била огромным молотком и упражнялась с гирями.

«Неважно какие тренировки (сложные, легкие (как эта), функционал, йога или стретчинг) — обожаю то, как чувствует себя тело после них. Столько энергии и сил дают даже самые простые физические упражнения! Проясняются мысли в голове, поднимается настроение. Главное, не лениться», — поделилась эмоциями актриса.

«Ого! Круто», «Все, сейчас тоже пойду бегать», «Божечки, какая худенькая», «Молодец!», — написали Равшане в комментариях.

Некоторые подписчики спросили, для чего так усердствовать. «Быть здоровыми, подтянутыми и спортивными? Мне кажется, пригодится», — ответила Куркова.

Она также добавила, что возможно ее видео мотивируют кого-то подняться с дивана и отправится в спортзал.

А вы занимаетесь спортом?

Фото и видео: Instagram

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