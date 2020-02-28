В погоне за идеальной фигурой: 39-летняя Равшана Куркова удивила Сеть интенсивным фитнесом с тяжестями

В одном из своих постов 39-летняя Равшана Куркова говорила: «Если вы не будете заниматься спортом, то будете выглядеть как человек, который не занимается спортом». Сама актриса, выглядящая намного моложе своих лет, к таким людям не относится.

В погоне за идеальным телом и здоровьем Равшана много времени проводит в спортзале, даже ее избранником стал спортсмен и владелец спортклуба Андрей Амарян. В новой публикации в Instagram Куркова показала свой «тяжелый» фитнес с гирями. Ролик удивил многих пользователей Сети: в кадре изящная актриса била огромным молотком и упражнялась с гирями.