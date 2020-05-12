39-летняя Равшана Куркова удивила фанатов длинными ногами и молодостью на фото в одном лишь свитере
Фото: Instagram
39-летняя Равшана Куркова сказала однажды: «Если ты не занимаешься спортом, то ты выглядишь как человек, который не занимается спортом». Сама красавица много времени проводит в спартзале и в микроблоге делится видео со своими тренировками. К слову, они не проходят зря: генетика и фитнес помогают сохранять Равшане идеальную фигуру.
В очередной раз она похвасталась стройным станом во время оригинальной фотосессии. В студии Равшана позировала в одном лишь свитере и туфлях. необычный наряд позволил Равшане похвалиться бесконечными ногами.
«Лучший способ побороть врожденную неуверенность — это держаться как можно увереннее», — подписала актриса пост цитатой Довлатова.
Поклонники удивились такому высказыванию Курковой, ведь Равшана в свои годы выглядит на 10 лет моложе и удивительно красива.
«Вы точно с планеты Земля? Нереальная!», «Статуэточка!», «Ну вот как можно на карантине такой стройняшкой оставаться?», «С такой красотой можно ли быть неуверенной?», «Обожаю вас безгранично! Не помню, чтобы кто-то так на меня производил впечатление. В вас такой стержень чистоты и независимости, своего, тихого, но твердого Я. Успеха вам всегда и во всем!», «Юная», — написали в комментариях.
Но нашлись и те, кто раскритиковал актрису. Некоторые порекомендовали Равшане больше есть и набрать вес, другим не понравилась ее поза на фото: «Зачем так косолапить?» — написали под фото.
А на чьей вы стороне?
Фото и видео: Instagram
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