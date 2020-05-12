39-летняя Равшана Куркова удивила фанатов длинными ногами и молодостью на фото в одном лишь свитере

39-летняя Равшана Куркова сказала однажды: «Если ты не занимаешься спортом, то ты выглядишь как человек, который не занимается спортом». Сама красавица много времени проводит в спартзале и в микроблоге делится видео со своими тренировками. К слову, они не проходят зря: генетика и фитнес помогают сохранять Равшане идеальную фигуру.

В очередной раз она похвасталась стройным станом во время оригинальной фотосессии. В студии Равшана позировала в одном лишь свитере и туфлях. необычный наряд позволил Равшане похвалиться бесконечными ногами.

«Лучший способ побороть врожденную неуверенность — это держаться как можно увереннее», — подписала актриса пост цитатой Довлатова.