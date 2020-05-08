39-летняя Равшана Куркова впечатлила фанатов нежным фото с мокрыми волосами: «Какой чудесный взгляд»

Подписчики Равшаны отреагировали на увиденное бурными эмоциями. «Какие глаза красивые, чудесный взгляд», «Супер», «Такая красивая», «Идеал женской красоты», «Шикарная девушка, самая красивая», — написали ей в комментариях.

Ранее Равшана Куркова поразила фолловеров снимком в одном пиджаке и своими занятиями в спортзале.

А вам нравится Равшана?