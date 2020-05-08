39-летняя Равшана Куркова впечатлила фанатов нежным фото с мокрыми волосами: «Какой чудесный взгляд»
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Фото: Instagram
Актриса собрала немало комплиментов. Впрочем, поклонники часто балуют ее теплыми словами.
39-летняя Равшана Куркова порадовала подписчиков нежной фотографией. Стилисты сделали актрисе мокрую укладку и макияж с акцентом на глаза. Яркие стрелки подчеркнули восточную красоту Равшаны.
Подписчики Равшаны отреагировали на увиденное бурными эмоциями. «Какие глаза красивые, чудесный взгляд», «Супер», «Такая красивая», «Идеал женской красоты», «Шикарная девушка, самая красивая», — написали ей в комментариях.
Ранее Равшана Куркова поразила фолловеров снимком в одном пиджаке и своими занятиями в спортзале.
А вам нравится Равшана?
Фото и видео: Instagram
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