9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка рассказала, что ее гастроли с дочерью Надей в Дубае завершились. «Эту страничку мы перевернули. Наши сказочные гастроли закончились... Но волшебный месяц только начался! Летим домой за новыми свершениями и победами!!!» — написала фигуристка в блоге.

А бывший муж Навки Александр Жулин признался в любви к их старшей общей дочери Саше: «Любовь отца к дочери — исключительна, она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна».

Екатерина Вилкова с утра зарядила поклонников энергией. Она опубликовала забавный ролик со своими зажигательными танцами, отметив, что так выглядит проснувшийся в четыре утра человек.