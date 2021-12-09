9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/tatiana_navka
Татьяна Навка рассказала, что ее гастроли с дочерью Надей в Дубае завершились. «Эту страничку мы перевернули. Наши сказочные гастроли закончились... Но волшебный месяц только начался! Летим домой за новыми свершениями и победами!!!» — написала фигуристка в блоге.
А бывший муж Навки Александр Жулин признался в любви к их старшей общей дочери Саше: «Любовь отца к дочери — исключительна, она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна».
Екатерина Вилкова с утра зарядила поклонников энергией. Она опубликовала забавный ролик со своими зажигательными танцами, отметив, что так выглядит проснувшийся в четыре утра человек.
Кристина Асмус рассказала подписчикам, что из-за коронавируса потеряла любимого человека. Ее дедушка не справился с болезнью и умер в свой день рождения.
Оксана Воеводина увезла красавчика-сына, чей отец бывший король Малайзии, в Великобританию. Там мать-одиночка решила строить новую жизнь. В блоге модель рассказывает, с какими трудностями можно столкнуться в новой стране.
Сегодня еще одна знаменитость устроила мини-дискотеку. Наталья Ионова зажгла под свою песню.
Анастасия Волочкова показала, как преобразился ее двор к новогодним праздникам, а Божена Рынска сделала портрет любимой собаки на фоне украшенной елки.
Дмитрий Колдун поздравил брата Георгия с днем рождения. «Хо-хо! Пора пришла поздравить моего любимого брата с днем варенья! Как бы твой Новый год прошел сугубо так», — подписал певец фото с именинником. Кстати, Георгий Колдун, как и Дмитрий, был участником популярного проекта «Фабрика звезд».
Стас Костюшкин показал забавное фото с Филиппом Киркоровым. «Король и шут», — подписал он снимок.
Равшана Куркова наслаждается внезапным отпуском в Грузии: «Счастье — это сорваться в Грузию на три дня, бродить по улочкам, налопаться вкусняшек, купить колечко и картину», — поделилась актриса эмоциями и показала живописные фото.
Лариса Гузеева рассказала, что чувствует себя уже лучше — она проходит реабилитацию после коронавируса. «Я обнулилась. Светмойзеркальце говорит, что все очень даже неплохо и я готова к новогодним съемкам».
Иосиф Пригожин опубликовал забавное видео с Александром Реввой, поедающим салат на съемках шоу.
Анфиса Чехова опубликовала кадры потрясающе красивой фотосессии с сыном в пустыне. «Наша с Соломоном любимая пустынька! Когда мы впервые с ним оказались в пустыне, это, кстати было в Абу-Даби в 2019 году, мы влюбились в эти пески и закаты и непередаваемую атмосферу абсолютной тишины и гармонии.
Солик плакал, когда мы уезжали: «Пустынька, моя пустынька». И вот я снова привезла его сюда. Счастья были полные штаны. И, если у вас есть возможность, отвезите детей в пустыню. Гигантская песочница, я уверена, абсолютно всем малышам придется по вкусу!» — посоветовала она подписчикам.
Недавно овдовевший Прохор Шаляпин устроил фотосет в мехах и на фоне дорогого внедорожника: «Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!» — подписал снимки любвеобильный певец.
Фото и видео: Instagram Прохора Шаляпина, Ларисы Гузеевой, Александра Жулина, Татьяны Навки, Анфисы Чеховой, Равшаны Курковой, Божены Рынски, Анастасии Волочковой, Стаса Костюшкина, Иосифа Пригожина, Дмитрия Колдуна, Натальи Ионовой, Екатерины Вилковой, Оксаны Воеводиной, Кристины Асмус