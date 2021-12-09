Опять ковид: Кристина Асмус рассказала о потере близкого и любимого человека
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус поделилась с подписчиками печальной новостью: коронавирус унес жизнь ее любимого и близкого человека — дедушки. Ужас ситуации состоит в том, что мужчина ушел из жизни в свой день рождения, а о его кончине сообщили не врачи, а сотрудники ритуальной службы.
«Дедушка… Лев Львович…. Он ушел позавчера… В свой день рождения. 7 декабря. От ковида. И жестоко семья узнала об этом не от врачей, а от похоронного агентства, которое позвонило рассказать о своих услугах…
Мой любимый дедуля! Металлург. Он был самым веселым и артистичным ворчуном, которого я знаю. У него было просто потрясающее чувство юмора. Он обожал Высоцкого и пародировал его так, что в юности я не могла отличить. Он никогда ничего не выбрасывал, даже крышки и дырявые пакеты... Мало ли!
Я проводила в Новокузнецке каждое лето все свое детство, и это были самые счастливые месяцы в году. Походы в тайгу за грибами и шишками, рыбалка, дойка коровы, самая лучшая в мире баня, поездки в коляске мотоцикла — миллион счастливых воспоминаний.
Дедуль, жалко, что ты редко носил костюм. Он тебе так шел! Передай там привет бабушке от всех нас! Мы вас очень сильно любим! Нет дня, чтобы я не думала о вас… Покойся с миром, любимый дедушка…», — трогательно написала Кристина в Instagram.
Поклонники Кристины, как могли, поддержали ее в комментариях.
По данным на 9 декабря, в России выявили 30 209 вновь заболевших коронавирусом. Несмотря на то, что распространение этой гадости снижает темпы, смертность по-прежнему остается на высоком уровне: каждый день из жизни уходят больше 1100 человек.
Фото: Instagram