Опять ковид: Кристина Асмус рассказала о потере близкого и любимого человека

Я проводила в Новокузнецке каждое лето все свое детство, и это были самые счастливые месяцы в году. Походы в тайгу за грибами и шишками, рыбалка, дойка коровы, самая лучшая в мире баня, поездки в коляске мотоцикла — миллион счастливых воспоминаний.

Дедуль, жалко, что ты редко носил костюм. Он тебе так шел! Передай там привет бабушке от всех нас! Мы вас очень сильно любим! Нет дня, чтобы я не думала о вас… Покойся с миром, любимый дедушка…», — трогательно написала Кристина в Instagram.

Поклонники Кристины, как могли, поддержали ее в комментариях.

По данным на 9 декабря, в России выявили 30 209 вновь заболевших коронавирусом. Несмотря на то, что распространение этой гадости снижает темпы, смертность по-прежнему остается на высоком уровне: каждый день из жизни уходят больше 1100 человек.