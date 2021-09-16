Дмитрий Колдун: «Вокруг много красивых девушек, но я выбираю быть верным любимой жене»

В интервью Passion.ru Дмитрий рассказал о том, как воспитывает сына и дочь, как с женой им удалось и через 20 лет сохранить влюбленность друг в друга и о том, что он скрывает от поклонников.

Passion.ru: Дмитрий, вы создаете впечатление спокойного и даже флегматичного человека. Это так? Какой вы по натуре?

Дмитрий Колдун: Такой и есть. Из психического равновесия меня сложно вывести. Но если я уже вышел из себя, тогда берегись! Тогда становлюсь не флегматиком, а холериком. Причем холериком необузданным. А так мой образ близок к тому, что могут увидеть мои близкие вне сцены.

Passion.ru: После множества певческих проектов вы появились в экстрим-шоу «Фактор страха». Одно другому, конечно, не противоречит, но что заставило вас испытывать себя? Захотели адреналина в размеренной жизни?