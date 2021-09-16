Дмитрий Колдун: «Вокруг много красивых девушек, но я выбираю быть верным любимой жене»
В интервью Passion.ru Дмитрий рассказал о том, как воспитывает сына и дочь, как с женой им удалось и через 20 лет сохранить влюбленность друг в друга и о том, что он скрывает от поклонников.
Passion.ru: Дмитрий, вы создаете впечатление спокойного и даже флегматичного человека. Это так? Какой вы по натуре?
Дмитрий Колдун: Такой и есть. Из психического равновесия меня сложно вывести. Но если я уже вышел из себя, тогда берегись! Тогда становлюсь не флегматиком, а холериком. Причем холериком необузданным. А так мой образ близок к тому, что могут увидеть мои близкие вне сцены.
Passion.ru: После множества певческих проектов вы появились в экстрим-шоу «Фактор страха». Одно другому, конечно, не противоречит, но что заставило вас испытывать себя? Захотели адреналина в размеренной жизни?
Дмитрий Колдун: Не могу назвать свою жизнь размеренной. И адреналина мне хватает, со мной согласятся все люди, у кого есть маленькие дети. Я веду активный образ жизни. Что касается «Фактора страха», то мне казалось, в проекте должны были быть более жесткие конкурсы. От тех испытаний, что мне достались на съемках, не был в шоке. Они были довольно легкими с точки зрения преодоления себя. В проекте участвовал ради интереса. Там еще можно было деньги выиграть, что подстегивало, но не являлось определяющим. Мы отлично провели время с участниками, с которыми снимались для одного выпуска. Все было нормально.
Passion.ru: Какой конкурс стал самым неприятным для вас и почему?
Дмитрий Колдун: Я не любитель тащить в рот всякую гадость, поэтому неприятно было переносить палочников, раков и прочих… К счастью, они не покусали. Носить насекомых во рту было неприятно, при этом надо было не раскусить их. Это мне меньше всего понравилось.
Passion.ru: Дети смотрят проекты с вашим участием? Как они реагируют, когда видят папу на экране? И, вообще, все еще реагируют или уже привыкли, что их отец — знаменитость?
Дмитрий Колдун: Дело в том, что дети знают, что я выступаю на людях, что я публичный человек, но никакого волшебства они в этом не видят. Тем более сейчас сложно понять, кто знаменитость, а кто — нет. На YouTube, где они постоянно зависают, куча разных блогеров, музыки, артистов. Поэтому не могу сказать, что я сильно чем-то отличаюсь от других в их глазах. Но, наверное, они понимают специфику моей работы. Но для них я не артист, а в первую очередь отец.
Passion.ru: Как вы с супругой Викторией воспитываете сына и дочь? У вас есть какие-то методики? Этот подход похож на то, как вас самих воспитывали родители?
Дмитрий Колдун: Честно говоря, я не помню, как воспитывали меня. Как воспитывали мою жену, тоже не знаю, хотя мы уже 20 лет вместе. Что касается детей, мы воспитываем их по-разному. Сыну как старшему доставалось больше. Сказалась наша родительская неопытность. Часто срывались на него, иногда даже могли огреть ремнем. Теперь я понимаю, что вел себя так из-за того, что многого не знал и не умел. С дочкой полегче. Используем другие методы: отобрать, пообещать. Такие, слегка экономически-манипулятивные подходы (улыбается).
Фото: Фото из личного архива Дмитрия Колдуна
Passion.ru: Дмитрий, вы с женой знакомы со школьной скамьи. Кажется, что быть так долго вместе немногим под силу. Как изменились ваши отношения за годы? Как изменились вы в отношениях после того, как стали мужем и женой?
Дмитрий Колдун: 8 октября отмечаем 20 лет с тех пор, как я впервые проводил Вику до подъезда. Это большой срок. Как наши отношения изменились? Сложно сказать. Особо не следил за этим. Мы по-прежнему рады друг друга видеть — и это немало. Все точно так же, как и было раньше, за исключением того, что мы стали умнее, взрослее, мудрее и более внимательными друг к другу. Конечно, такой большой срок — это достижение двух людей, не только моя заслуга. Хотя, конечно, моя работа полна разных соблазнов, полна красивых девушек вокруг. Но такая работа, такая судьба…
Passion.ru: Основные принципы ваших отношений с супругой?
Дмитрий Колдун: Основное — это терпение и умение вовремя наступить на свою гордость, пойти на уступки. Семья — это не только место, куда ты приходишь и можешь рассказать обо всем, но и большой труд.
Passion.ru: Ваша жена — человек непубличный. Как она живет с тем, что ее муж — известная личность, видный и талантливый мужчина, вокруг которого всегда много поклонниц?
Дмитрий Колдун: Первое время было тяжеловато. Хотя Вика прекрасно осознавала, за кого она выходит замуж. Это касается многих профессий, когда мужья часто не бывают дома. И тогда жены начинают пилить. Но ты же знала, кто будет твоим мужем и какие издержки могут возникнуть. Поэтому первое время было много эмоциональных реакций на мои поздние приезды домой, на мои встречи и прочее-прочее. Сейчас этого уже нет, но это не значит, что меня стали любить меньше. Просто я никогда не давал повода усомниться в себе.
Фото: Фото из личного архива Дмитрия Колдуна
Passion.ru: Как вы поняли, что всю жизнь хотите быть вместе? Или осознание этого пришло не сразу? Как вы делали предложение Виктории?
Дмитрий Колдун: Сегодня я хочу быть вместе, завтра могу не захотеть. Это вопрос такой… Еще раз повторюсь: это большая работа и это выбор. Цепью никто друг к другу себя не приковывает.
Каждый день с моей стороны и со стороны жены — это выбор. Я каждый раз выбираю быть отцом и мужем, главой семьи. А она выбирает роль моей жены, моей возлюбленной. Знаете, есть много пар, которые на людях выглядят счастливыми, а на деле все летит к черту, а потом они разводятся. И все удивляются: как же так? Поэтому я стараюсь сильно не афишировать свои отношения.
Предложение делал на лавочке в парке. Это было в 10-ю годовщину наших отношений. Желтые листья летели. Сплошная осенняя романтика…
Passion.ru: Ваша жена ревнивая? А вы?
Дмитрий Колдун: Раньше была ревнивой. Но, знаете, ревность — это такое чувство, которое нельзя спрятать далеко. Сейчас уже нет.
Я ревнивый, но, слава богу, не приходилось часто испытывать это чувство. Говорят, что ревность сродни неуверенности в себе. Иногда бываю в себе не уверен, поэтому, бывает, ревную.
Passion.ru: Вы живете в Москве или в Минске?
Дмитрий Колдун: Живу и в Москве, и в Минске в зависимости от того, что происходит в моей творческой жизни.
Фото: Фото из личного архива Дмитрия Колдуна
Passion.ru: Насколько у вас плотный рабочий график? Как много времени вы проводите дома с семьей?
Дмитрий Колдун: В последние два года из-за пандемии график не очень жесткий. Поэтому в общем прожил с семьей больше времени, чем за все время, что я женат. Жена и дети получили много моего внимания.
Passion.ru: Случались ли у вас неприятности из-за фанаток? Если да, то как вы выходили из подобных ситуаций?
Дмитрий Колдун: Всяких домогательств не было. Преследования иногда случаются. Но они такие, тихие. Никто ничем не угрожает, шантажировать меня тоже нечем. Знаете, соблазнов много, как я говорил, но понимаешь уровень последствий, и все само рукой снимает.
Иногда поклонницы хотят меня подкормить и приносят еду. Раньше на ручку двери вешали мешки со сладостями. Считали, что на мне недостаточно мяса.
Passion.ru: Вы снимались в кино. Как вы оцениваете этот опыт? Хотели бы появиться в кино еще?
Дмитрий Колдун: У меня был один фильм «20 лет без любви» и там я сыграл самого себя. Причем все происходило так быстро, что мне даже сценарий не дали. Поэтому я скорее недоволен, чем доволен. Но рад, что в картине прозвучала песня «Ничего».
С удовольствием бы поработал в кино еще, с интересным сценарием и режиссером.
Фото: Фото из личного архива Дмитрия Колдуна
Passion.ru: Вы приняли участие во множестве телепроектов, какой стал самым запоминающимся?
Дмитрий Колдун: «Точь-в-точь» сложно не запомнить. Нанесение грима для одной программы занимало около 5-6 часов. Трудно было все время сидеть в кресле, отлучались только в туалет. Причем грим приклеивали каким-то ядовитым обувным клеем, который жутко вонял. И отмывались от грима после программы какими-то промышленными растворителями, оставались ожоги на лице. Но опыт в этом конкурсе перекрывает все эти страдания. Все ожоги зажили, а воспоминания остались.
Passion.ru: Согласны ли вы с утверждением, что в шоу-бизнесе не бывает друзей? У вас есть друзья, с которыми вы стали близки после того, как к вам пришла популярность?
Дмитрий Колдун: Не знаю. У меня друзей как таковых нет в шоу-бизнесе. Есть люди, с которыми близко общаюсь. Думаю, что друзья все же бывают. Дружбы не бывает там, где люди начинают что-то делить. Это случается в любой области жизни.
Passion.ru: Кто сейчас ваш продюсер?
Дмитрий Колдун: Мой давний товарищ и талантливый композитор Баграт Вартанян. По совместительству он является и саунд-продюсером. Работаем с ним.
Passion.ru: Многие ваши поклонники уверены, что ваш потенциал намного больше, чем вы показываете сейчас. Вас устраивает ваша творческая жизнь сейчас или вы хотели бы чего-то большего?
Дмитрий Колдун: Поклонники всегда со стороны видят больше. Кому-то нравится, что я делаю, кому-то — нет. Но, чтобы понять человека, попробуйте походить в его обуви. Я делаю то, что мне кажется интересным и к чему лежит душа. Раньше музыка была потяжелее, сейчас она ушла в сторону более легких лирических композиций. Жизнь течет, предпочтения меняются. Кто-то хочет видеть то же, что происходило в моем творчестве 10 лет назад. Но такого быть не может. Я меняюсь и меняется время.
Фото: Фото из личного архива Дмитрия Колдуна
Passion.ru: Дмитрий, вы интеллигентный человек. Вы не были замечены в скандалах. Как вам удается сохранять кристальную репутацию в мире шоу-бизнеса? Или вам есть что скрывать от поклонников?
Дмитрий Колдун: Конечно, мне есть что скрывать. Моя репутация не настолько кристальная — разное случалось. И раздоры были, но говорить об этом не хочется. Но тайное всегда становится явным. Поживем — увидим, что обо мне можно будет узнать интересного.
Passion.ru: Какая песня и какое видео из вашего репертуара вам самому нравится больше всего, а какие нелюбимые?
Дмитрий Колдун: Нелюбимых нет. Каждая из них соответствовала определенному периоду моей жизни. И на момент ее создания казалась очень важной и нужной. В каждую из них я вкладывал частичку души. Самая любимая… Сложно сказать, их много. Возможно, «Корабли». Она первая, которую я написал как автор музыки, которая подарила мне новый виток в творчестве. После этой песни многие меня окрыли заново после «Евровидения». Поэтому остановлюсь именно на ней…
Фото и видео: из личного архива Дмитрия Колдуна, «Фактор страха»/ НТВ, «Точь-в-точь»/ Первый канал