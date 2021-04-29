8 миллионов долларов в 16 лет: сколько получают самые богатые тиктокеры мира

Даня Милохин, выпускник детского дома, заработал на дорогой автомобиль раньше, чем получил права. Другие TikTok-звезды не отстают – Дина Саева, Лиза Анохина, Слава Марлоу и многие другие могут похвастаться внушительными капиталами, хотя кое-кому даже нет двадцати лет.

Однако это далеко не предел – западные звездные тиктокеры получают намного больше.

20-летняя Эдисон Рэй Истерлинг – живое доказательство того, что танцы могут быть не только приятным хобби.

В блоге Эдисон 80 миллионов подписчиков и очень много танцев. Это принесло девушке, которой едва исполнилось 20 лет, коллаборации с American Eagle и Reebok, возможность создать собственную веганскую линию косметики Item Beauty, и, конечно, деньги – ее доход составляет около 5 миллионов долларов.

«Русалочка» Бейби Ариэль не только танцует. Кроме видео с танцами у ее блога на 35 миллионов подписчиков есть и благое дело – Ариэль активно привлекает внимание к сетевому буллингу. А еще сотрудничает с Disney и Nickelodeon, и заработала уже 6 миллионов долларов.

Красотке по имени Чарли Д'Амелио всего 16 лет, и на модной платформе она зарегистрировалась год назад. Благодаря ярким танцевальным видео девушка очень быстро стала законодателем трендов в TikTok, которые подхватывали блогеры по всему миру, в том числе и наши.

На этом Чарли не остановилась и даже попала на большую сцену – появилась на разогреве у Jonas Brothers с певицей Bebe Rexha. Позже девушка снялась в одном из ее клипов. Также Чарли является частой гостьей популярных западных телешоу.

В блоге Чарли – 113 миллионов подписчиков, а ее капитал составил 8 миллионов долларов.

Остается надеяться, что столь ранний успех не слишком скажется на психологическом здоровье молодых звезд. Нашим тиктокерам везет не всегда – одна из самых популярных блогеров страны Дина Саева едва справляется с депрессией и не может уснуть без транквилизаторов, а у Ильи Милохина наметился перебой в карьере из-за проблем с наркотиками.