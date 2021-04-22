Илья Милохин ушел из TikTok-дома Марии Погребняк из-за проблем с наркотиками

Илья Милохин, вслед за Тимой Белорусских, стал жертвой своего пристрастия к веществам. Как рассказала в своем блоге его продюсер и глава TikTok-дома Popstarhouse, в последнее время Илья стал очень безответственно относиться к своей работе и испытывает явную склонность к запрещенным веществам.

«В последнее время он вел себя очень странно: мог не приехать на съемки, были недопонимания с ребятами из дома. О слове "семья" пришлось забыть, когда он нам сказал, что больше не хочет жить в доме, просто собрался и куда-то уехал. Мы до последнего пытались наладить с ним контакт. Но в прошлую пятницу он сорвал концерт у своей группы и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещенные вещества. Больно? Честно, да. В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь», — отметила Мария.

К слову, сам Илья относится к Марии очень трепетно. На одном из шоу, отвечая на вопрос, какие девушки в его вкусе, описал Погребняк, которая тоже находилась в зале. Также он говорил, что очень благодарен ей, поскольку она много для него сделала и позволила ему изменить свою жизнь.

Сам Илья, как и его брат Даня, из детдома и является участником группы «Не говори маме», которая очень популярна среди подростков.