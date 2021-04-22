Дина Саева призналась, что плотно сидит на антидепрессантах из-за травли

Блогер-миллионник Дина Саева, которая столкнулась с негодованием общественности из-за откровенных фото и видео, которые неприемлемы для страны, откуда она родом, чувствует себя ужасно. Об этом она рассказала в прямом эфире в своем личном блоге в Instagram.

Девушка заявила, что уже второй день плотно сидит на антидепрессантах.

Виной этому — травля в Сети, с которой столкнулась Дина.

«Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния», — заявила Саева.

Девушка так расстроилась, что решила снова удалить свой аккаунт в социальной сети — на время. К TikTok это едва ли относится — восстановить миллионы подписчиков может быть непросто.

Ранее Дина уже заинтриговала своих поклонников, заявив, что решила отдохнуть от социальных сетей и отправиться в санаторий. Ее подписчики, однако, заподозрили неладное и предположили, что девушка отправилась вовсе не в санаторий, а в рехаб, где как раз запрещено пользоваться смартфоном.

Одна из подруг Дины, однако, заступилась за нее и заявила, что ни в какой рехаб Саева не отправилась, хотя со здоровьем у нее действительно есть проблемы.