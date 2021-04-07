Илья Милохин рассказал об отношениях с братом и домогательствах в детском доме
Фото: Instagram/@ilya_milokhin
Братья росли в приюте, где, по словам Милохина, им приходилось бороться за жизнь. Однажды Илью чуть не изнасиловали старшие воспитанники. Милохин объяснил, что один из росших в детском доме молодых людей домогался до мальчиков. «В какой-то момент я зашел в туалет, а он снаружи стоял и ждал. Я начал выбивать ногой дверь, а он зажимать меня. Потом мои пацаны пришли. Это было в шестом классе», — вспомнил он.
Фото: Instagram/@danya_milokhin
Несмотря на то, что сложные периоды жизни Милохины преодолевали вместе, теперь они почти не общаются. Илья уточнил, что хотел бы развиваться вместе с Даней в одном TikTok-доме. По его словам, ему безразлично то, что о нем думают люди. «Главное, с братом наладить контакт, поэтому двигаемся дальше, развиваем TikTok, надеюсь, что в будущем мы запишем фит», — отметил Илья.
Старший Милохин сейчас работает в доме для юных тиктокеров, который основали Мария Погребняк и Милана Тюльпанова. В интервью на YouTube-канале M&A он добавил, что мог закончить свою жизнь иначе, так как употреблял запрещенные препараты.
Фото: Instagram/@_ilya_milokhin, Instagram/@danyamilokhin
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!