Илья Милохин рассказал об отношениях с братом и домогательствах в детском доме

Несмотря на то, что сложные периоды жизни Милохины преодолевали вместе, теперь они почти не общаются. Илья уточнил, что хотел бы развиваться вместе с Даней в одном TikTok-доме. По его словам, ему безразлично то, что о нем думают люди. «Главное, с братом наладить контакт, поэтому двигаемся дальше, развиваем TikTok, надеюсь, что в будущем мы запишем фит», — отметил Илья.

Старший Милохин сейчас работает в доме для юных тиктокеров, который основали Мария Погребняк и Милана Тюльпанова. В интервью на YouTube-канале M&A он добавил, что мог закончить свою жизнь иначе, так как употреблял запрещенные препараты.