Лев Лещенко и три «новичка»: названы имена наставников третьего сезона «Голос 60+»

Совсем скоро зрители «Первого канала» смогут насладиться первыми выпусками третьего сезона шоу «Голос 60+». Состав наставников изменился почти полностью - из «ветеранов» остается только Лев Лещенко, компанию ему составят Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Бессменный ведущий Дмитрий Нагиев в очередной раз украсит эфиры проекта своей харизмой.

«Очень рада и волнуюсь, наверно, больше самих участников. С огромным удовольствием сяду в легендарное кресло наставника! Мне кажется, будет безумно интересно», поделилась эмоциями Елена Ваенга:.

Гарик Сукачев пообещал со всей ответственностью отнестись к почетной позиции наставника, а Тамара Гвердцители надеется встретить необычные голоса, знакомства и эмоции.

Состав участников «слепых прослушиваний» обещает быть не менее ярким. Самый молодой претендент недавно отметил 60-летие, а самому возрастному исполнился аж 91 год.

География тоже поражает - за участников будут болеть земляки из Ангарска, Ашхабада (Туркменистан), Владикавказа, Волгодонска, Воронежа, Дятьково, Екатеринбурга, Жуковского, Калининграда, Кирова, Красногорска, Краснодара, Красноярска, Липецка, Малоярославца, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Нью-Йорка (США), Павловского Посада, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Саратова, Северодвинска, Сочи, дер.Старые Бакуры Кировской области, Троицка, Уйского Челябинской области, Усть-Лабинска, Уфы, Череповца и Ясногорска Тульской области.