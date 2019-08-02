«Черный человек»: 73-летний Евгений Петросян поделился секретом красоты и молодости кожи

Год назад, когда слухи о романе Евгения Петросяна и его молодой помощницы еще только появлялись в российских СМИ, журналисты заметили: юморист заметно похорошел, возможно даже увлекся уколами красоты ради того, чтобы выглядеть свежее.

Сегодня артист поделился домашним секретом красоты.