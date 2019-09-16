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«Я все тот же пацан»: 74-летний Евгений Петросян показал свое детское фото и прокатился на самокате по Парижу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Евгений Петросян на концерте

Фото: Instagram Евгения Петросяна

Евгений Петросян бодро отмечает 74-летие.

«Два начала! Начало жизни и начало артистического пути. Вот смотрю я на них и удивляюсь: как же быстро пробежали эти годы!.. Помню, где я фотографировался в этих валенках в 50-м году. Это было фотоателье за углом от моего дома на Первомайской улице в городе Баку. А в цилиндре (1962-й год) за кулисами Театра эстрады в Москве», — написал артист.

Instagram Евгения Петросяна
Instagram Евгения Петросяна

«Сегодня мне уже 74 и я даже помню, где сделана сегодняшняя фотография!!! Я все тот же пацан! Помчался с утречка по Парижу», — добавил он.

Фото: Instagram Евгения Петросяна

«С днем рождения легенда», «Вы все такой же хорошенький», «Какой вы замечательный», «Осторожнее на электросамокатом, Евгений Ваганович», «Супер фото! Хочу тоже в 74 года на самокате по Парижу», «Вы молодец, дай бог вам всего», — комментируют подписчики.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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