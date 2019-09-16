«Я все тот же пацан»: 74-летний Евгений Петросян показал свое детское фото и прокатился на самокате по Парижу

«Два начала! Начало жизни и начало артистического пути. Вот смотрю я на них и удивляюсь: как же быстро пробежали эти годы!.. Помню, где я фотографировался в этих валенках в 50-м году. Это было фотоателье за углом от моего дома на Первомайской улице в городе Баку. А в цилиндре (1962-й год) за кулисами Театра эстрады в Москве», — написал артист.