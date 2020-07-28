72-летняя София Ротару показала редкое фото без грима
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
София Ротару ведет страницу в Instagram, но публикации делает редко. Каждую ее новую фотографию поклонники встречают с восторгом. В очередной раз народная артистка разместила фото в сториз: 72-летняя Ротару опубликовала редкий снимок без грима.
На фото видно, что любимица публики без косметики, но лицо прикрыла широкими солнцезащитными очками и кепкой.
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official/
Софию Ротару не раз обвиняли в том, что она стесняется появляться на публике без изрядной доли грима и даже без маски, наподобие той, что делают актерам в кино. Представитель артистки не раз опровергал это, называя все эти слухи ложью и бредом.
Поклонники Ротару уверены: красота дана ей от природы, а новое фото, на котором проглядывают мелкие морщинки, доказало, что она для своего возраста выглядит великолепно.
О том, София Ротару выглядела в молодости, читайте нашей рубрике «Было-стало».
Фото и видео: Instagram Софии Ротару, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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