72-летняя София Ротару показала редкое фото без грима

Софию Ротару не раз обвиняли в том, что она стесняется появляться на публике без изрядной доли грима и даже без маски, наподобие той, что делают актерам в кино. Представитель артистки не раз опровергал это, называя все эти слухи ложью и бредом.

Поклонники Ротару уверены: красота дана ей от природы, а новое фото, на котором проглядывают мелкие морщинки, доказало, что она для своего возраста выглядит великолепно.

О том, София Ротару выглядела в молодости, читайте нашей рубрике «Было-стало».