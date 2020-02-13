Несколько недель назад в Telegram-каналах появилась фотография женщины, удивительно похожей на Софию Ротару. Кадр был сделан издалека: на фото дама с чертами известной артистки сидела в кафе.Тогда снимок вызвал настоящий переполох и все принялись спорить, похожа ли женщина на фото на Софию Михайловну или нет. И споры не утихают по сей день: блогеры уверены, что на фото именно 72-летняя София Ротару, но без грима, поэтому выглядит на свой биологический возраст. Каждое выступление Софии Ротару на сцене или ее появление на телевидении становятся событием: поклонники восхищаются не только тем, как она поет, но и тем, как выглядит. София Михайловна ни разу не обмолвилась о визитах к пластическим хирургам. На ее лице нет признаков того, что она прибегала к услугам медиков. Поэтому в Сети с новой силой возникли домыслы, что специалисты накладывают народной артистке СССР пластический грим, подобно тому, какой используют в киноиндустрии. Один из журналов, специализирующийся на жизни знаменитостей, предположил, что именно для этого Софию Ротару гримируют по пять часов перед каждым появлением на публике — чтобы срыть ее возраст.Представитель артистки в интервью «Комсомольской правде» отверг все обвинения в использовании Софией Ротару маски на лице.«Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье, — заявляет директор народной артистки Сергей Лавров. София Михайловна красивая женщина, многим интересны ее секреты и то, как столько лет влюбляет в себя миллионы людей».По словам директора певицы, София Ротару тщательно готовится к выступлениям. И перед каждым серьезным проектом переходит на особый режим питания: отказывается от вредной пищи, предпочитая зелень. Также она много гуляет.«Вот и секрет ее молодости», — добавляет Сергей Лавров. Ранее София Михайловна признавалась, что внук и внучка не называют ее бабушкой. «У нас в семье есть Соня-старшая и Соня-младшая, моя внучка. Так и зовем друг друга. Никогда не слышала, чтобы меня внуки называли бабушкой. Только Соней — это их желание», — приводит слова народной артистки «КП». Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!