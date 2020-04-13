Как выглядела в юности 72-летняя София Ротару, которую постоянно подозревают в пластике

О звонкоголосой и яркой красавице из украинского села заговорили, когда той не было и 20 лет. В семье Софии Михайловны всегда были уверены: она непременно станет певицей. В детстве бойкая девчушка устраивала концерты перед гостями, за которые получала сладости. Отец Софии не сомневался — у его дочери большое будущее. Кстати, успеха добилась не только София, но и ее сестры, которых природа тоже не обделила вокальными и артистическими данными. Впрочем, до сегодняшнего дня на сцене остались только София и Аурика Ротару.

О черноволосой Софии сняли первую программу, когда той было всего 15 лет. Девушка с яркой внешностью и потрясающим голосом тогда пела в ансамбле и на сцене практически всегда появлялась в костюмах с народными мотивами.