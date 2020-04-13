Как выглядела в юности 72-летняя София Ротару, которую постоянно подозревают в пластике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
О звонкоголосой и яркой красавице из украинского села заговорили, когда той не было и 20 лет. В семье Софии Михайловны всегда были уверены: она непременно станет певицей. В детстве бойкая девчушка устраивала концерты перед гостями, за которые получала сладости. Отец Софии не сомневался — у его дочери большое будущее. Кстати, успеха добилась не только София, но и ее сестры, которых природа тоже не обделила вокальными и артистическими данными. Впрочем, до сегодняшнего дня на сцене остались только София и Аурика Ротару.
О черноволосой Софии сняли первую программу, когда той было всего 15 лет. Девушка с яркой внешностью и потрясающим голосом тогда пела в ансамбле и на сцене практически всегда появлялась в костюмах с народными мотивами.
С первым успехом к Софии Ротару пришло и внимание поклонников. Но София Михайловна не обращала на них внимания. Однажды она сама едва не упустила свое счастье, когда один из почитателей ее красоты и таланта Анатолий Евдокименко решил завоевать красавицу.
Фото: Кадр видео
«Я отправляла на свидания с Толей своих подружек», — вспоминала София Ротару, которая всю жизнь и всю любовь подарила единственному мужчине в своей жизни. Позже в одном из интервью народная артистка призналась, что, когда впервые заговорила с Анатолием, ее будто пронзило током.
Шли годы, София Ротару была счастлива в семейной жизни, работала с любимым супругом в одном коллективе, растила сына и цвела на сцене, поражая поклонников по всему СССР и за его пределами своим творчеством и красотой.
София Ротару всегда была верна своему темному от природы цвету волос. Она следила за модой, носила разные стрижки и укладки, меняла макияж и длину платьев, после платья сменила на стильные брючные костюмы. Неизменным оставалось одно: ее молодость.
Фото: Кадр видео
София Ротару не раз говорила в интервью, что поддерживать хорошую форму и молодость ей помогают долгие пешие прогулки и правильное питание. Она отмечала, что перед концертами старается несколько дней придерживаться разгрузочных дней, чтобы быть в максимально привлекательной форме. О диетах и пластических операциях она ни обмолвилась ни словом.
Однако в Сети за последние годы появилось много мемов на эту тему: менялись генсеки СССР и президенты России, но внешность Ротару оставалась неизменной.
Фото: Ruslan Roschupkin/ Global Look press
Справедливости ради отметим, что София Михайловна заметно сдала, когда потеряла горячо любимого супруга в 2002 году. Тогда ей казалось, что жизнь окончена, о гастролях не шло и речи, она долго не давала интервью и не заботилась о том, как выглядит в трудный для себя период жизни.
Знакомые Софии Михайловны рассказывали, что у нее даже была мысль уйти в монастырь — она не видела смысла жизни без мужа. Но ее удалось отговорить на радость миллионам ее поклонников.
До сих пор София Ротару делится с подписчиками в Instagram нежными фотографиями с супругом: на кадрах они молодые, счастливые и красивые. И в каждую знаменательную для семьи дату Ротару признается мужу в любви, до сих пор скорбя о нем.
Фото: Instagram
Но через некоторое время после смерти Анатолия Евдокименко София Ротару немного оправилась от горя и вернулась на сцену. Сейчас она выступает не так часто, как раньше, но каждое ее появление на сцене и телевидении становится событием.
Фанаты Ротару и даже те, кто таковыми не являются, удивляются, как артистке в 72 года удается выглядеть настолько потрясающе. В прессе не раз появлялась информация, что Ротару в стремлении сохранить красоту не раз прибегала к помощи хирургов, но официальных подтверждений этому нет. Однако зрители продолжают подозревать ее в увлечении пластикой.
Несколько месяцев назад в Сети обсуждали фото женщины, похожей на Софию Ротару, но выглядящей совсем не так блестяще, как народная артистка. И тогда поползи слухи, что перед выходом на сцену Софии Михайловне делают пластический грим, как актерам кино.
Представитель артистки Сергей Лавров отмечал, что бред про маску они слышали давно, но эта информация не имеет под собой оснований.
Вероятно, не последнюю роль в сохранении вечной молодости Ротару сыграли и ее гены. Родная сестра Софии Михайловны Аурика Ротару, которая младше сестры на 5 лет, для своих лет выглядит тоже потрясающе. Софию и Аурику даже часто путают — настолько они похожи внешне и голосами, только Аурика — блондинка.
Фото: Instagram
Но сколько бы лет ни было Софии Ротару любовь ее поклонников неизменна. Наверняка так будет и через 10 и через 20, как бы Ротару ни выглядела в преклонном возрасте.
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Grigirii Goryachev, Ruslan Roschupkin, Nadezhda Lebedeva, Said Gadzhiev/ Global Look press
Видео: RotaruFortuna, «Женские истории Оксаны Пушкиной», Sofia Rotaru_fan
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!