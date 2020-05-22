72-летняя София Ротару порадовала поклонников редким фото в национальном наряде: «Какая же вы красивая!»

София Ротару редко публикует новые фото и видео на своей странице в Instagram, но в день украинской вышиванки она сделала исключения. Народная артистка примерила национальный наряд и привела в восторг своих подписчиков.

София Михайловна позировала в своем цветущем саду, а на одном из снимков показала любимого питомца (листайте галерею).