72-летняя София Ротару порадовала поклонников редким фото в национальном наряде: «Какая же вы красивая!»
Фото: Instagram
София Ротару редко публикует новые фото и видео на своей странице в Instagram, но в день украинской вышиванки она сделала исключения. Народная артистка примерила национальный наряд и привела в восторг своих подписчиков.
София Михайловна позировала в своем цветущем саду, а на одном из снимков показала любимого питомца (листайте галерею).
«София Михайловна, какая вы красивая! Видя вас, сразу настроение поднялось. Любим вас всем сердцем!», «София Михайловна, вы потрясающе выглядите», «Господи, какая же вы красивая! Просто слов нет!», «Счастье видеть вас», «София Михайловна, вы – шикарна! Спасибо за фотографии, мы очень скучали», «Самая любимая», — полетели сотни комплиментов в адрес Софии Ротару.
Певица десятилетиями впечатляет фанатов красотой и молодостью. То, как выглядела София Ротару в начале карьеры, вы можете узнать из статьи на Passion.ru «Как выглядела в юности 72-летняя София Ротару, которую постоянно подозревают в пластике».
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!