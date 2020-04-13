66-летнюю Любовь Успенскую раскритиковали за увлечение фотошопом: «Так можно и на 20 лет выглядеть»

«Сегодня у меня столько свободного времени, что я могу его посвятить себе. Я не знала, что я такая красивая! Но благодаря своему любимому стилисту @vadimandreevmakeup я поняла, что в мои 30 лет я могу дать фору 20-летним», — подписала Успенская снимок.

Многим подписчикам ее образ понравился и они усыпали ее комплиментами, некоторые не оценили юмор артистки и раскритиковали ее за увлечение фотошопом.

«Огонь», «Извините, но если уметь пользоваться фотошопом, то можно и на 20 выглядеть», «Нам так не жить. Сидим не крашеные», «Совсем крыша уехала», «Вау! Как вам идет желтый цвет. Вы восхитительно выглядите, люблю ваше творчество. Восхищаюсь вами», «А без фотошопа слабо?», «В ваши годы выглядеть так шикарно — браво», «Да ладно…», — последовали противоречивые комментарии.

А вам понравился образ Любови Успенской?