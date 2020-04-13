66-летнюю Любовь Успенскую раскритиковали за увлечение фотошопом: «Так можно и на 20 лет выглядеть»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Любовь Успенская, как и миллионы россиян, находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Это время непростое для всех: люди устали сидеть в четырех стенах и развлекают себя чем только могут.
Королева душевной песни, как она сама себя называет, Любовь Успенская, рассказала подписчикам, что во время вынужденного пребывания дома нашла время для себя любимой и своей красоты. 66-летняя артистка поделилась с подписчиками красивой фотографией и в шутку сказала, что выглядит на 30 лет.
«Сегодня у меня столько свободного времени, что я могу его посвятить себе. Я не знала, что я такая красивая! Но благодаря своему любимому стилисту @vadimandreevmakeup я поняла, что в мои 30 лет я могу дать фору 20-летним», — подписала Успенская снимок.
Многим подписчикам ее образ понравился и они усыпали ее комплиментами, некоторые не оценили юмор артистки и раскритиковали ее за увлечение фотошопом.
«Огонь», «Извините, но если уметь пользоваться фотошопом, то можно и на 20 выглядеть», «Нам так не жить. Сидим не крашеные», «Совсем крыша уехала», «Вау! Как вам идет желтый цвет. Вы восхитительно выглядите, люблю ваше творчество. Восхищаюсь вами», «А без фотошопа слабо?», «В ваши годы выглядеть так шикарно — браво», «Да ладно…», — последовали противоречивые комментарии.
А вам понравился образ Любови Успенской?
Фото и видео: Instagram, Gennadii Usoev/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!