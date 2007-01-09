6-летний сын Галкина и Пугачевой поставил отца в тупик неожиданным вопросом
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
6-летний Гарри Галкин развеселил своего знаменитого отца неожиданным вопросом, одновременно поставив его в тупик. Во время просмотра мультфильма «Ну, погоди!» мальчик спросил: «Папочка, почему у волка всегда во всем заяц виноват? Он же не делает ничего плохого».
«Жизненный вопрос. Действительно, почему?», — задумался Максим.
«Гарик, мой хороший, столько всего еще тебе предстоит узнать о несправедливости этой жизни. Умничка, ты не пропадешь и не растеряешься», — написал в комментарии Юсиф Эйвазов. «Какой смышленый», «Меня этот вопрос десятилетиями мучает», «Так на папу Макса становится похож», «Какой красавчик», «Тоже с детства мучил этот вопрос», «Гарик молодец», «И что же папа ответил?», — посыпались комментарии.
Ранее Максим Галкин показывал, как развлекается с детьми в домашнем бассейне, демонстрировал живописные виды с крыши своего замка, хвалился цветущим садом с «изюминкой» и хвалился спортивными достижениями сына и дочери.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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