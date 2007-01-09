6-летний сын Галкина и Пугачевой поставил отца в тупик неожиданным вопросом

«Гарик, мой хороший, столько всего еще тебе предстоит узнать о несправедливости этой жизни. Умничка, ты не пропадешь и не растеряешься», — написал в комментарии Юсиф Эйвазов. «Какой смышленый», «Меня этот вопрос десятилетиями мучает», «Так на папу Макса становится похож», «Какой красавчик», «Тоже с детства мучил этот вопрос», «Гарик молодец», «И что же папа ответил?», — посыпались комментарии.

Ранее Максим Галкин показывал, как развлекается с детьми в домашнем бассейне, демонстрировал живописные виды с крыши своего замка, хвалился цветущим садом с «изюминкой» и хвалился спортивными достижениями сына и дочери.