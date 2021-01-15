55-летняя Марина Зудина впервые показала себя без макияжа и укладки

Актриса Марина Зудина впервые показала себя без укладки и без косметики. Она рассказала, что не планировала показывать видео в социальной сети и разместила его не для того, чтобы все принялись рассматривать ее, а для того, чтобы поделиться своим опытом удачных покупок одежды и обуви.

«Это видео не планировалось для Instagram. И оно не для того, чтобы оценивать меня. Ноль косметики и после множественных примерок укладка уже отсутствует. Но мне очень захотелось поделиться с вами удобным способом совершать покупки. Я это практикую давно и смогла избежать многих ошибок и реально сэкономить много времени», — написала вдова Олега Табакова в блоге.