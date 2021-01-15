55-летняя Марина Зудина впервые показала себя без макияжа и укладки
Фото: www.instagram.com/marinazudina_official/
Актриса Марина Зудина впервые показала себя без укладки и без косметики. Она рассказала, что не планировала показывать видео в социальной сети и разместила его не для того, чтобы все принялись рассматривать ее, а для того, чтобы поделиться своим опытом удачных покупок одежды и обуви.
«Это видео не планировалось для Instagram. И оно не для того, чтобы оценивать меня. Ноль косметики и после множественных примерок укладка уже отсутствует. Но мне очень захотелось поделиться с вами удобным способом совершать покупки. Я это практикую давно и смогла избежать многих ошибок и реально сэкономить много времени», — написала вдова Олега Табакова в блоге.
Актриса раскрыла секрет: она, примеряя вещь, просит, чтобы продавец снял ее на видео в потенциальной обновке. «Вещь в движении смотрится иначе», — уверена она. Примерив таким образом несколько нарядов и засняв все на видео, Марина отправляется в кафе, где, пока отдыхает, смотрит видео и отправляет их тем, с кем хочет посоветоваться. И тогда сделать выбор становится проще.
Марина Зудина также рассказала, что подобным методом пользуется с костюмером сериала «Содержанки», и тогда выбрать наряд для ее героини проще простого.
Подписчики артистки поделились своими советами совершения покупок. Одна из поклонниц посоветовала брать с собой пару подруг, которые и совет дадут и помогут весело провести время. Но несмотря на то, что актриса просила не оценивать ее внешность, фолловеры не удержались от оценок и отметили, что она выглядит великолепно.
Ранее Марина Зудина собирала комплименты за яркий образ в платье цвета электрик.
Фото и видео: Instagram Марины Зудиной, Starface
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