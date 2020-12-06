«Я любила мужчину»: Марина Зудина рассказала о сложных отношениях с Олегом Табаковым

«Мы жалели, что у нас не родились дети раньше, — рассказала советская актриса театра и кино в шоу «Секрет на миллион». — Но это мой выбор, и он не обсуждался с ним. Еще время такое было... Да, так получалось. Поэтому я считаю, что моя совесть перед той семьей чиста. Это мой вклад в то, чтобы Олег Павлович не уходил из той семьи. Все решения были на мне, все переживания — на мне. Но я была незрелым человеком, поэтому сказать, что я мучилась, я не могла. Я любила мужчину, мне было важно это».

Сейчас же Марина Зудина считает и советует молодым девушкам делать все для того, чтобы сохранить ребенка. Зудина и Табаков в течение долгих десяти лет встречались как любовники. Но в 17 марта 1995 года они спонтанно решили расписаться. На тот момент Марина уже 5-ый месяц была беременна. У знаменитостей не было пышной свадьбы и торжественной части вообще. Единственное фото со свадьбы появилось у актрисы через 10 лет благодаря случайным молодоженам, которые увидели Табакова и попросили с ним сфотографироваться.

Напомним, что в будущем в актерской семье появились на свет двое детей: сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков умер два года назад. Его вдова заверила, что она справляется и без помощи друзей, которых у нее не осталось. «Кто-то мне там помощь не предложил? Не было потребности у вас? Да справлюсь я без вас!», — обратилась к ним Марина.