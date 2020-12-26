Марина Зудина попала в больницу
Фото: www.instagram.com/marinazudina_official/
55-летняя актриса Марина Зудина оказалась в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач». В субботу, 26 декабря, актрисе стало плохо, и ее госпитализировали в одну из московских больниц. Врачи предполагают у нее вертербро-базилярную недостаточность (нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока базилярной артерии — прим.ред.).
Марина почувствовала себя плохо еще дома, и хотела лечиться в домашних условиях, однако ее состояние ухудшилось. Врачи попытались помочь на месте, но позже настояли на госпитализации — актрисе потребуется ряд стационарных обследований, и некоторые время ей придется провести в клинике.
Марина Зудина — известная российская актриса и вдова Олега Табакова, которая воспитывает от него двоих детей, дочь Марию и сына Павла, с которым часто появляется на светских мероприятиях.
Фото и видео: Instagram Марины Зудиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!