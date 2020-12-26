Марина Зудина попала в больницу

55-летняя актриса Марина Зудина оказалась в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач». В субботу, 26 декабря, актрисе стало плохо, и ее госпитализировали в одну из московских больниц. Врачи предполагают у нее вертербро-базилярную недостаточность (нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока базилярной артерии — прим.ред.).

Марина почувствовала себя плохо еще дома, и хотела лечиться в домашних условиях, однако ее состояние ухудшилось. Врачи попытались помочь на месте, но позже настояли на госпитализации — актрисе потребуется ряд стационарных обследований, и некоторые время ей придется провести в клинике.