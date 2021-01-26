55-летняя Марина Зудина рассказала, как принять свой возраст: «Живите полноценно»

Марина Зудина добавила, что не стоит думать о старости заранее и ставить себя в рамки. «Есть люди, которые в 30 лет уже полны разочарований и нет у них энергии что-то создавать и активно в чем-то участвовать. А есть те, которые до конца жизни полны этой энергией, и у них масса планов, которые им надо реализовать. Иногда возникает ощущение, что для многих женщин возраст является каким-то комплексом, что если тебе больше 35 лет, то ты уже не совсем полноценна... Живите полноценно, а не с ощущением, что вы не живете, а стареете», — посоветовала актриса.

Подписчицы поблагодарили Марину за то, что она подняла такую важную тему. Многие отметили, что рамки только в наших головах и не нужно обращать внимания на цифры. В беседе в комментариях некоторые поклонники актрисы рассказали, что живут за границей (Франции, Италии и других странах), и там непринято говорить о годах. «Здесь и в 53, и в 70 женщины заводят знакомства, влюбляются, выходят замуж», — поделились они своим опытом.

Ранее Марина Зудина рассказывала о непростых отношениях с Олегом Табаковым и почему не любит играть в постельных сценах.

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