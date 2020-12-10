Марина Зудина объяснила, почему не любит играть в откровенных сценах

Марина Зудина в недавнем интервью Лере Кудрявцевой рассказала, что после смерти супруга — легендарного актера и режиссера Олега Табакова она стала меньше играть в театре. Но она по-прежнему востребована в кино. На разных видеосервисах одновременно выходят несколько фильмов с ее участием.

Одна из последних ее ярких ролей была роль Людмилы Долгачевой в скандальном сериале «Содержанки». Большинство актрис сериала прошли через сцены с раздеванием. Марина Зудина в интервью «СтарХиту» рассказала, почему она предпочитает избегать кадров с обнаженкой.

«Было немного таких сцен. Все снимали корректно: первый сезон я провела в основном под одеялом, а во втором было что-то минимальное. Моя линия очень откровенная, но это определенный жанр. В сценах, где надо прям раздеваться, должны играть более молодые актрисы. В сериале все-таки важны человеческие отношения. Никого не заставляли обнажаться. Что касается моей героини, там протест против постоянных измен мужа и невнимания к ней. Когда женщине чего-то не хватает, она ищет этого на стороне», — пояснила актриса.

На вопрос, чего ей не хватает в кино и театре сейчас, Марина Зудина ответила: «Атмосферы, команды, в которой я работала. Человек я азартный, а такие люди, которым одинаково хочется и нравится что-то делать, мне последнее время редко попадаются. Мне не хватает проекта, в котором азартно бы все работали. Возможно, это связано с пандемией коронавируса, которая на все влияет. Проекты замораживаются, спектакли отменяются».