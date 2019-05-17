Фотошоп или корсет? В новой фотосессии Моника Беллуччи показала неправдоподобно тонкую талию

Итальянская актриса Моника Беллуччи играет в кино почти 30 лет. Ее дебют состоялся в 1990-м в фильме «Жизнь с детьми». В кинематограф она пришла после того, как добилась успеха в модельном бизнесе. За годы актерской карьеры Моника заработала славу королевы красоты, горячей и неприступной.
И за все это время жгучая брюнетка с длинными локонами меняла имидж лишь несколько раз: то появлялась со стрижкой под мальчика, то внезапно корректировала оттенок волос.
И вот Моника Беллуччи в очередной раз удивила поклонников, став блондинкой. Новый образ роковая красавица примерила для съемки на обложку глянца. Об этом она рассказала в своем Instagram. На фотографии она позирует с короткой белокурой стрижкой и в абсолютно прозрачном разлетающемся платье, под которым надето черное боди.
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❤Striking the pose for the cover story May 2019 for @soon_magazine_ Photo @vanmalder Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale style @farouk_chekoufi Dress @maisonvalentino #monicabellucci#soonmagazine#coverstory#photographer#patricevanmalder#location#christianliaigre#dress#valentino#artofvisuals#моникабелуччи
Внимание поклонников привлекла и неправдоподобно тонкая талия актрисы. «Жаль, что фото так сильно отретушировано», «Это платье вам не идет, как и белые волосы. Много фотошопа. У вас плохие советчики», «Вам больше идут ваши шикарные формы. Хватит продвигать худобу», - написали фолловеры в соцсети.
Однако большинство фанатов, как всегда, пришли в восторг от вида Моники и написали ей множество комплиментов на разных языках. «Очень красивая Моника», «Такая великолепная», - последовали комментарии.
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❤The New cover Story of @soon_magazine_ is just out 🎈 Photo by @vanmalder Stylist @farouk_chekoufi dress @ralphandrusso Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Image Agent @karinmodels_official #monicabellucci#coverstory#soon#soonmagazine#dress#ralphandrusso#photography#patricevanmalder#моникабелуччи
В начале мая внимание приковала еще одна нереально тонкая талия. Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala – 2019 в «мокром» платье с осиной талией. После Ким рассказала, что ее так затянули в корсет, что она не могла ни дышать нормально, ни сесть.