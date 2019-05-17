Фотошоп или корсет? В новой фотосессии Моника Беллуччи показала неправдоподобно тонкую талию

И за все это время жгучая брюнетка с длинными локонами меняла имидж лишь несколько раз: то появлялась со стрижкой под мальчика, то внезапно корректировала оттенок волос.

И вот Моника Беллуччи в очередной раз удивила поклонников, став блондинкой. Новый образ роковая красавица примерила для съемки на обложку глянца. Об этом она рассказала в своем Instagram. На фотографии она позирует с короткой белокурой стрижкой и в абсолютно прозрачном разлетающемся платье, под которым надето черное боди.