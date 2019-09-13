«Любовь моя, обожаю!» Венсан Кассель нежно поздравил с 15-летием дочь от Моники Беллуччи

Старшей дочери актера 12 сентября исполнилось 15 лет, и отец нежно поздравил ее с днем рождения, опубликовав фото Девы на своей странице в Instagram.

«Моя любовь, моя сладость, моя великая, мой римлянин, мой парижанин, моя дочь, моя Девинья. С днем рождения любовь моя, обожаю. Я люблю тебя больше всего на свете!», - эмоционально написал счастливый отец.