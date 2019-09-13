«Любовь моя, обожаю!» Венсан Кассель нежно поздравил с 15-летием дочь от Моники Беллуччи

Актер Венсан Кассель – многодетный отец. Двоих дочек Деву и Леони ему родила актриса Моника Беллуччи, а малышку Амазони – молодая модель Тина Кунаки.
Старшей дочери актера 12 сентября исполнилось 15 лет, и отец нежно поздравил ее с днем рождения, опубликовав фото Девы на своей странице в Instagram.
«Моя любовь, моя сладость, моя великая, мой римлянин, мой парижанин, моя дочь, моя Девинья. С днем рождения любовь моя, обожаю. Я люблю тебя больше всего на свете!», - эмоционально написал счастливый отец.
15-летняя Дева удивительно похожа на мать Монику Беллуччи, от которой получила невероятную красоту. Несмотря на юный возраст девушка уже строит карьеру модели.
Беллуччи и Кассель прожили в браке 14 лет и развелись в 2013-м. Сейчас актер женат на модели Тине Кунаки, которая моложе него на 30 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: youtube.com/ La Repubblica
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