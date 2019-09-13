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«Любовь моя, обожаю!» Венсан Кассель нежно поздравил с 15-летием дочь от Моники Беллуччи

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моника Беллуччи и Венсан Кассель, 2011 год

Фото: Getty Images

Девушка пошла по стопам матери, став моделью.

Актер Венсан Кассель – многодетный отец. Двоих дочек Деву и Леони ему родила актриса Моника Беллуччи, а малышку Амазони – молодая модель Тина Кунаки.

Дева Кассель и Моника Беллуччи

Старшей дочери актера 12 сентября исполнилось 15 лет, и отец нежно поздравил ее с днем рождения, опубликовав фото Девы на своей странице в Instagram.

«Моя любовь, моя сладость, моя великая, мой римлянин, мой парижанин, моя дочь, моя Девинья. С днем рождения любовь моя, обожаю. Я люблю тебя больше всего на свете!», - эмоционально написал счастливый отец.

15-летняя Дева удивительно похожа на мать Монику Беллуччи, от которой получила невероятную красоту. Несмотря на юный возраст девушка уже строит карьеру модели.

Беллуччи и Кассель прожили в браке 14 лет и развелись в 2013-м. Сейчас актер женат на модели Тине Кунаки, которая моложе него на 30 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: youtube.com/ La Repubblica

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