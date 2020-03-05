54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников естественной красотой и пикантным декольте

Актриса Марина Зудина поделилась с подписчиками красивой фотографией, на которой позировала в топе на тонких лямках и юбке, похожей на балетную пачку. Поклонников 54-летней артистки впечатлила ее природная красота и пикантное декольте.

«В детстве я мечтала быть балериной! Эта мечта не осуществилась..., но сбылось многое другое!!! Сбывается только то, во что ты сам веришь безусловно..! Вера творит чудеса..! И ЛЮБОВЬ, конечно!», — подписала Марина снимок.