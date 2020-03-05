54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников естественной красотой и пикантным декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Актриса Марина Зудина поделилась с подписчиками красивой фотографией, на которой позировала в топе на тонких лямках и юбке, похожей на балетную пачку. Поклонников 54-летней артистки впечатлила ее природная красота и пикантное декольте.
«В детстве я мечтала быть балериной! Эта мечта не осуществилась..., но сбылось многое другое!!! Сбывается только то, во что ты сам веришь безусловно..! Вера творит чудеса..! И ЛЮБОВЬ, конечно!», — подписала Марина снимок.
«Вам точно 54? Выглядите не больше 30 лет», «Секси», «А вы красотка, оказалось. За тенью Великого вас не было видно», «Красота необыкновенная», «Шикарная, обворожительная, очень красивая», «Мариночка очень красивая! Вся страна в нее влюблена со времен фильма "Валентин и Валентина"», — прокомментировали фото подписчики.
Марина Зудина сыграла в почти 50 фильмах и в трех десятках театральных постановок.
23 года Марина была замужем за народным артистом СССР Олегом Табаковым. Их роман начался, когда Марина Зудина была его студенткой, но пожениться он смогли лишь 10 лет спустя, когда Табаков развелся с первой женой.
В марте 2018 года Марина Зудина овдовела, актриса тяжело переживала потерю знаменитого супруга.
Фото и видео: Instagram, Starface, кадры фильмов
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!