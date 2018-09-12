«Это сложно»: Марина Зудина рассказала, как живет после потери мужа Олега Табакова

В марте этого года не стало народного артиста СССР Олега Табакова. У актера и режиссера остались жена, актриса Марина Зудина, взрослые сыновья Антон и Павел и дочери Александра и Мария. Долгое время вдова знаменитости отказывалась общаться с прессой, но на днях сделала исключение — по прекрасному поводу: она сыграла одну из ролей в новом сериале «Хорошая жена», адаптации одноименной и очень популярной американской драмы.

«Съемки пришлись на сложный период жизни — я потеряла любимого человека, — поделилась Зудина в беседе с корреспондентом журнала StarHit. — Но довела их до конца. Очень нравится героиня: всегда интересно играть людей, которые владеют ситуацией и готовы отвечать за других».