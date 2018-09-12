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«Это сложно»: Марина Зудина рассказала, как живет после потери мужа Олега Табакова

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Серый слайд, который
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Марина Зудина

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53-летняя Марина Зудина дала первое интервью после ухода из жизни супруга Олега Павловича Табакова.

В марте этого года не стало народного артиста СССР Олега Табакова. У актера и режиссера остались жена, актриса Марина Зудина, взрослые сыновья Антон и Павел и дочери Александра и Мария. Долгое время вдова знаменитости отказывалась общаться с прессой, но на днях сделала исключение — по прекрасному поводу: она сыграла одну из ролей в новом сериале «Хорошая жена», адаптации одноименной и очень популярной американской драмы.

«Съемки пришлись на сложный период жизни — я потеряла любимого человека, — поделилась Зудина в беседе с корреспондентом журнала StarHit. — Но довела их до конца. Очень нравится героиня: всегда интересно играть людей, которые владеют ситуацией и готовы отвечать за других».

Марина добавила, что сейчас старается больше времени уделять детям, и они отвечают ей взаимностью: «Павел, хоть и живет отдельно, несколько раз в неделю остается у меня. Маше 12 лет, перешла в седьмой класс английской школы. У дочери много интересов, например, она любит рисовать, но с профессией пока не определилась».

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Genrietta Peryan, Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Москва 24

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