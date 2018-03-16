В Москве простились с Олегом Табаковым
Вчера в МХТ приехали знаменитости и простые люди, чтобы проводить в последний путь Олега Павловича Табакова.
Несколько дней назад не стало Олега Табакова. А вчера его родные, коллеги, друзья собрались в МХТ, чтобы сказать несколько теплых слов об ушедшем актере и режиссере.
Вдова Олега Павловича Марина Зудина не снимала темных очков и едва справлялась с эмоциями. Рядом с ней сидели младшие дети Табакова Павел и Мария. Экс-супруга звезды и его старшая дочь предпочли не приехать на прощание с артистом.
Владимир Путин также приехал в театр, произнес короткую речь в память об Олеге Табакове и приободрил его вдову и детей.
Passion.ru соболезнует вместе со всеми поклонниками Олега Павловича Табакова.
Фото: Global Look Press
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