Несколько дней назад не стало Олега Табакова. А вчера его родные, коллеги, друзья собрались в МХТ, чтобы сказать несколько теплых слов об ушедшем актере и режиссере.

Вдова Олега Павловича Марина Зудина не снимала темных очков и едва справлялась с эмоциями. Рядом с ней сидели младшие дети Табакова Павел и Мария. Экс-супруга звезды и его старшая дочь предпочли не приехать на прощание с артистом.