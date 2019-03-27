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«Мы не будем ходить с протянутой рукой»: Зудина рассказала об украденных у Табакова сотнях миллионов рублей и намерении их вернуть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Зудина уже год как является вдовой

Фото: Global Look Press
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Актриса дала большое интервью Вячеславу Манучарову для его Youtube-канала.

Чуть более года назад не стало Олега Павловича Табакова. Его близкие почти оправились от горя, хотя актриса Марина Зудина, вдова легендарного артиста и режиссера, порой все еще переживает, особенно, по ее словам в интервью Вячеславу Манучарову для его Youtube-канала «Эмпатия Манучи», если внезапно слышит голос Олега Павловича по ТВ или радио.

После смерти мужа Марина пытается уладить непростую ситуацию с хищением очень крупной суммы у их семьи, которая произошла примерно два года назад. С Зудиной работает опытный адвокат, ей также помогают московская прокуратура и даже Следственный комитет. Дело в том, что Табаков и Зудина хорошо знали банкира Елену Копцеву, которая и дала им бумаги на подпись. Теперь Марина называет женщину мошенницей.

«На территории одного банка перевели деньги в другой банк. Это сделала директор одного из филиалов, мы подписывали у нее бумаги, мы 15 лет ее знали и думали, что подписываем перевод на другой счет, а оказалось, что мы подписали перевод денег в другой банк. Это было обманом. Это была большая травма для Олега Павловича. Даже если не будет денег — но люди будут наказаны, хотя бы моральная компенсация», — считает Марина.

Зудина гордо заявила: «Я знаю, что мы не будем ходить с протянутой рукой, у нас есть чувство собственного достоинства. Мы будем идти вперед, но не по трупам». Напомним, у Марины и Олега Павловича есть двое общих детей — Павел, также ставший актером и делающий большие успехи, и 12-летняя Маша. Зудина также осталась в хороших отношениях со старшими детьми Табакова — Антоном и Александрой, которые тоже ее поддерживают.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Genrietta Peryan, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Видео: Yotube.com / Телеканал «СПАС», Пятый канал Россия

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