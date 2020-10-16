51-летняя Татьяна Буланова впервые рассказала о новом возлюбленном: «Предложение пока не делал»
Фото: www.instagram.com/bulanova.official/
Татьяна Буланова дважды была замужем, оба ее союза длились больше 10 лет, но в итоге закончились разводами. И теперь певица вновь счастлива в отношениях. В интервью изданию «Собеседник» артистка призналась, что уже год живет с любимым мужчиной.
Буланова рассказала, что во время самоизоляции, которую она провела с любимым они ни разу не поругались. Но тут же добавляет, что замуж за него не торопится, хотя еще и предложение руки не получала.
«Он не из шоу-бизнеса. Нам комфортно вдвоем», — впервые прокомментировала свой новый роман 51-летняя Татьяна Буланова. Выбор мамы одобрили оба ее сына. «В моей жизни все нормально. Дети и любимый радуют. Работа есть, от концертов не отказываюсь, выступаю. У меня и до пандемии бывали похуже времена», — рассказывает она.
На вопрос, не боится ли она заразиться COVID-19, Буланова отвечает, что уже переболела им в мае. «Не знаю, где подхватила, ведь старалась не выходить из дома», — вспоминает Татьяна Буланова. После заболел и младший сын, и его няня, и все, кто контактировал с семьей.
Напомним, первым супругом артистки был музыкант Николай Тагрин, у пары родился сын Александр. После 13 лет брака Татьяна Буланова развелась с супругом.
Вторым мужем Булановой стал футболист Владислав Радимов (был моложе супруги на 6 лет). Их брак, в котором родился сын Никита, продержался 11 лет. Татьяна вспоминала, что после развода экс-супруг некоторое время жил с ней в одной квартире.
Фото: Instagram Татьяны Булановой
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