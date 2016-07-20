Татьяна Буланова возмущена словами Владислава Радимова о их разводе.

1 декабря прошлого года популярная певица Татьяна Буланова объявила о разводе с футболистом Владиславом Радимовым. В этот раз она приняла окончательное решение — после 11 лет брака. Однако месяц назад спортсмен опроверг заявление артистки, заявив, что в их паспортах нет штампа о расторжении брака, чем сильно удивил ее.

«Я читала то интервью Владислава и, правда, не знаю, зачем он его давал. Мы действительно официально развелись, у нас есть бумага о расторжении брака. Но мы сохранили дружественные, теплые, близкие отношения. В нашей жизни изменилось ли то, что мы не живем как муж и жена, не спим вместе. Но при этом пока продолжаем мирно сосуществовать в одном доме», — цитирует Татьяну «Дни.ру».

Напомним, что ради создания своей семьи Татьяна и Владислав пожертвовали многим. Буланова развелась с мужем-продюсером после 13 лет совместной жизни, а Радимов ушел от гражданской жены. Осенью 2005 года они поженились.