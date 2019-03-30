«Я уже привыкла»: Татьяна Буланова прокомментировала судебное разбирательство с экс-супругом по поводу алиментов

Не так давно в Сети появились сообщения, что Татьяна Буланова собирается судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым. Якобы певица решила потребовать алименты на их общего 12-летнего сына Никиту. Однако в недавней беседе с корреспондентом журнала StarHit Татьяна опровергла эту информацию.
«Не вспоминайте об этом, я уже привыкла, что какие-то слухи о моей жизни периодически появляются, но это просто глупость какая-то, у нас все нормально», — заявила Буланова.
Действительно, во многих интервью Татьяна признавалась, что после разводов осталась в прекрасных отношениях и с первым мужем Николаем Тагриным, и со вторым супругом. Сейчас певица не ищет новую любовь — она сосредоточена на работе и воспитании сына. У Татьяны есть также старший сын Александр (от первого брака), которого она всячески поддерживает и участвует в его судьбе.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Daniil Ivanov / Global Look Press, Instagram