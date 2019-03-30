«Я уже привыкла»: Татьяна Буланова прокомментировала судебное разбирательство с экс-супругом по поводу алиментов

Не так давно в Сети появились сообщения, что Татьяна Буланова собирается судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым. Якобы певица решила потребовать алименты на их общего 12-летнего сына Никиту. Однако в недавней беседе с корреспондентом журнала StarHit Татьяна опровергла эту информацию.

«Не вспоминайте об этом, я уже привыкла, что какие-то слухи о моей жизни периодически появляются, но это просто глупость какая-то, у нас все нормально», — заявила Буланова.