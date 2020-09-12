Подольская рассекретила беременность Топурии? Слишком непрозрачный намек

Сегодня Кети решила поделиться с подписчиками новым снимком в косухе. Внезапно в комментариях под публикацией появилась Наталья Подольская, которая сама ждет ребенка.

«Держишься», — написала супруга Владимира Преснякова. Поклонники расценили это как знак: неужели подтверждение беременности? Тем не менее, у большинства подписчиков никаких вопросов по поводу положения Кети нет. Для себя они уже давно все решили: «Подписчики глазастые давно все разглядели», «Да какой там держится», — отвечают Наталье поклонники Топурии.