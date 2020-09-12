Подольская рассекретила беременность Топурии? Слишком непрозрачный намек
Фото: Instagram/ @keti_one_official
Слухи о том, что Кети Топурии ждет ребенка от бизнесмена Льва Деньгова, ходят уже несколько месяцев, но звезда гордо хранит молчание и не отвечает на вопросы о предполагаемой беременности. Певица публикует в своем инстаграм различные фото и видео, которые только больше подогревают интерес публики: солистка A'Studio скрывает живот под пышными платьями, и это никак не дает покоя поклонникам.
Сегодня Кети решила поделиться с подписчиками новым снимком в косухе. Внезапно в комментариях под публикацией появилась Наталья Подольская, которая сама ждет ребенка.
«Держишься», — написала супруга Владимира Преснякова. Поклонники расценили это как знак: неужели подтверждение беременности? Тем не менее, у большинства подписчиков никаких вопросов по поводу положения Кети нет. Для себя они уже давно все решили: «Подписчики глазастые давно все разглядели», «Да какой там держится», — отвечают Наталье поклонники Топурии.
Фото: Instagram/ @keti_one_official
О романе Кети Топурии и бизнесмена Льва Деньгова стало известно осенью прошлого года. Пара сошлась в 2018-ом. Ранее солистка A'Studio состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее родилась дочь Оливия. Брак просуществовал 4 года и завершился в 2017 году. После Кети пыталась строить отношения с рэпером Гуфом, но их роман продлился недолго. Топурия рассказала, что причиной разрыва стали измены исполнителя и разный образ жизни артистов.
Фото и видео: Instagram
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