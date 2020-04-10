42-летняя Любовь Толкалина опубликовала правдивое фото с неидеальной кожей
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Фото: Instagram
Любовь Толкалина находится в прекрасной физической форме. Она периодически показывает подписчикам снимки со своими спортивными занятиями.
Сейчас 4 млрд человек в мире находятся на самоизоляции из-за коронавируса, и не могут выйти на улицу или в спортзал, чтобы заняться спортом. Любовь Толкалина пригласила всех присоединиться к ней онлайн для утренней практики (актриса занимается йогой). А пост она сопроводила правдивым фото, на котором заметная ее неидеальная кожа.
«Обожаю! Лучистая и жизнелюбивая», «Обворожительная красавица», «Приятная девочка», — написали Любови в комментариях поклонники, которые считают ее идеальной.
Любовь Толкалина часто получает комплименты фанатов, демонстрируя гибкость своего тела или показывая кадры смелых фотосессий. А недавно актриса объявила, что тайно вышла замуж.
Фото и видео: Instagram
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