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42-летняя Любовь Толкалина опубликовала правдивое фото с неидеальной кожей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Любовь Толкалина

Фото: Instagram

Актриса поделилась снимком из отпуска.

Любовь Толкалина находится в прекрасной физической форме. Она периодически показывает подписчикам снимки со своими спортивными занятиями.

Сейчас 4 млрд человек в мире находятся на самоизоляции из-за коронавируса, и не могут выйти на улицу или в спортзал, чтобы заняться спортом. Любовь Толкалина пригласила всех присоединиться к ней онлайн для утренней практики (актриса занимается йогой). А пост она сопроводила правдивым фото, на котором заметная ее неидеальная кожа.

«Обожаю! Лучистая и жизнелюбивая», «Обворожительная красавица», «Приятная девочка», — написали Любови в комментариях поклонники, которые считают ее идеальной.

Любовь Толкалина часто получает комплименты фанатов, демонстрируя гибкость своего тела или показывая кадры смелых фотосессий. А недавно актриса объявила, что тайно вышла замуж.

Фото и видео: Instagram

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