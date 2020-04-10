42-летняя Любовь Толкалина опубликовала правдивое фото с неидеальной кожей

Любовь Толкалина находится в прекрасной физической форме. Она периодически показывает подписчикам снимки со своими спортивными занятиями.

Сейчас 4 млрд человек в мире находятся на самоизоляции из-за коронавируса, и не могут выйти на улицу или в спортзал, чтобы заняться спортом. Любовь Толкалина пригласила всех присоединиться к ней онлайн для утренней практики (актриса занимается йогой). А пост она сопроводила правдивым фото, на котором заметная ее неидеальная кожа.