40-летняя Елена Летучая в тесном платье восхитила Канны и Сеть: «Не стыдно за Россию с такими красавицами»

«Лена, только Вы можете, с вашим тонким вкусом и аристократизмом во внешности, так вписаться в это событие», «Ты фантастически красива Лена», «Даже парень сзади не может глаз оторвать», «Было ощущение, что мужчина на заднем фоне врезался в столб...», «Не стыдно за нашу Россию) с такими девушками-крассавицами», — отмечают они.

Поклонники часто делают комплименты фигуре телезвезды, а она не прочь ее продемонстрировать.