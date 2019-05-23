40-летняя Елена Летучая в тесном платье восхитила Канны и Сеть: «Не стыдно за Россию с такими красавицами»

«Посмотрели с мужем фильм, мнения разошлись, сошлись в одном гениальность Режиссера бесспорна, талант актеров обескураживает! Тарантино собрал, впрочем как всегда, отличный состав. Смотреть вместе с режиссером и актерами это Кино было волнительно! Завидовать можно», — написала звезда.
«Лена, только Вы можете, с вашим тонким вкусом и аристократизмом во внешности, так вписаться в это событие», «Ты фантастически красива Лена», «Даже парень сзади не может глаз оторвать», «Было ощущение, что мужчина на заднем фоне врезался в столб...», «Не стыдно за нашу Россию) с такими девушками-крассавицами», — отмечают они.
Поклонники часто делают комплименты фигуре телезвезды, а она не прочь ее продемонстрировать.
В плотном графике Елены Летучей всегда находится время для спорта, питается она согласно специальной диете, исключающей, например, молочные продукты.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!