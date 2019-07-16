«Роскошная»: Елена Летучая показала пикантное фото в платье с глубоким декольте

Напомним, Елена Летучая прославилась в качестве уверенной себе, прекрасной, красивой и дерзкой, знающей закон и умеющей дать отпор кому угодной ведущей шоу «Ревизорро». После свадьбы Лена решила поберечь себя и прекратить бороться с недобросовестными работниками сервиса услуг, но поклонники ждут ее возвращения.