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«Роскошная»: Елена Летучая показала пикантное фото в платье с глубоким декольте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Поклонники телеведущей обсуждают новый кадр в ее блоге.

40-летняя телеведущая Елена Летучая потрясающе выглядит и часто демонстрирует отличную фигуру в своем блоге. На одном из последних фото телеведущая позирует в черном платье с глубоким декольте: «Доброе утро, страна».

«Богиня», «Стройная Елена...углеводы куда-то улетучились», «Куколка!», «Прекрасная грудь», «Какое декольте 🔥💥💣!!!», «Оооого! Действительно доброе! Взбодрили лучше холодного душа! Мужскую половину точно 😂», «Это очень сексуально 😻», «Опасное утро», — восхищаются снимком поклонники.

Напомним, Елена Летучая прославилась в качестве уверенной себе, прекрасной, красивой и дерзкой, знающей закон и умеющей дать отпор кому угодной ведущей шоу «Ревизорро». После свадьбы Лена решила поберечь себя и прекратить бороться с недобросовестными работниками сервиса услуг, но поклонники ждут ее возвращения.

А вам нравится этот образ Елены Летучей?

Больше о Елене Летучей вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Видео: Instagram

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