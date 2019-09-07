Летучая показала шикарную фигуру в купальнике и рассказала о своих правилах питания

На днях Елена Летучая решила устроить себе релакс в одной из подмосковных велнес-клиник и заодно поделиться с подписчиками правила поддерживания отличной формы, в которой она находится. Елена выложила короткое видео из бассейна клиники, где показала результаты своего режима питания — фигура телеведущей в купальнике выглядит потрясающе.
«Я ем только те продукты, которые не вызывают раздражения желудочно-кишечного тракта. Остерегаюсь чрезмерно острых, пряных, жирных и жареных блюд, а также копченостей и солений. Исследуйте Вашу возможную пищевую непереносимость, чтобы исключить неподходящие вам продукты из рациона», — рассказала Елена фолловерам (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
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Частенько получаю от Вас вопросы по поводу питания, занятий и всех beauty ритуалов! 👸Тут дело индивидуальное, все организмы работают по-разному🐞 Для меня красота внешняя, это в-первую очередь Здоровье. Надо правильно питаться, не наедаться на ночь, заниматься спортом (пост с любимыми упражнениями выложила), спать положенное количество часов, витамины я не пью в пилюлях, я делаю витаминные капельницы и инъекции, так как многие витамины только так усваиваются 💧 и обязательно делаю массаж 🙌 У меня свой проверенный человек, зовут Ксения, она просто чудо мастер, точит мне фигуру много лет. Восстанавливает после перелетов, когда отекаю, убирает все ненужное и работает над здоровьем в первую очередь. Укрепляет иммунитет за счёт ускорения кровотока и лимфотока, впоследствии организм «работает на меня». Массаж и обертывания, детокс всего организма, полное очищение и перезагрузка. Ксюш @ksenya__nikitina я правда хотела тебя поблагодарить, не ругайся😘 я тут про Красоту и Здоровье 🙌 я против диет, вообще против насилования организма, все должно быть полюбовно, и тогда вы услышите друг друга. Что ещё хотите знать про уход или питание? #еленалетучая
Расписала Летучая и время, в которое принимает пищу: «Ем трижды в день. Перерыв между приемам пищи составляет не менее 4 часов. Такой интервал необходим для того, чтобы инсулин пришел в норму и органы пищеварительной системы работали эффективно. Ужинаю до 19 часов, те за 3-4 часа до сна. Но это идеал для меня. Один или два раза в неделю отказываюсь от ужина. Так я снижаю и поддерживаю комфортный вес, и поддерживаю здоровье головного мозга и эндокринной системы».
А каких правил питания придерживаетесь вы?
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram
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