Летучая показала шикарную фигуру в купальнике и рассказала о своих правилах питания

На днях Елена Летучая решила устроить себе релакс в одной из подмосковных велнес-клиник и заодно поделиться с подписчиками правила поддерживания отличной формы, в которой она находится. Елена выложила короткое видео из бассейна клиники, где показала результаты своего режима питания — фигура телеведущей в купальнике выглядит потрясающе.

«Я ем только те продукты, которые не вызывают раздражения желудочно-кишечного тракта. Остерегаюсь чрезмерно острых, пряных, жирных и жареных блюд, а также копченостей и солений. Исследуйте Вашу возможную пищевую непереносимость, чтобы исключить неподходящие вам продукты из рациона», — рассказала Елена фолловерам (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).