400 тысяч рублей: примерно столько стоят фотосессии Бородиной, Решетовой и Самойловой в Дубае
Фото: @borodylia/ Instagram
Изданию PeopleTalk удалось подсчитать самое интересное: цифры. А точнее сумму, в которую обходится модная фотосессия в пустыне.
Итак, первой эстафету приняла недавно запевшая Анастасия Решетова. Еще в новогодние праздники экс-возлюбленная Тимати устроила шикарный фотосет и сменила сразу несколько образов. Получилось круто, согласитесь?
Такие снимки обошлись бизнесвумен практически в пятьсот тысяч рублей. Ее фотографом стал один из самых дорогих специалистов в этом деле Ино Ко. Его работа в среднем стоит 3000 долларов (228 тысяч рублей). Также, звезда не сэкономила и на внешнем виде. Услуги стилиста, который продумывал образ Решетовой, Алеко Надиряна стоят 100 тысяч рублей. Одежду на съемку либо полностью собирает он, либо есть возможность принести свою и модельер стилизует ее как надо. Макияжем и волосами Анастасии занялся дубайский бьюти-мастер Мриам Алнагби, чья работа оценивается в 1000 долларов (76 тысяч рублей).
Следующей приняла участие в подобной съемке самая знаменитая многодетная мамочка российского инстаграма Оксана Самойлова. Она выбрала для фотосессии довольно сексуальный образ. И не скажешь же, что у этой женщины четверо детей!
Ну и последней приняла эстафету известная телеведущая Ксения Бородина. Она заплатила за фотопрогулку около ста тысяч рублей. Кстати, на телезвезду даже обрушилась волна хейта. Многие подписчики написали Ксении, что она повторяет за Решетовой и Самойловой. На это Бородина в привычной ей манере ответила: «В Дубае не так много локаций, поэтому когда здесь устраивают фотосессии, то почти всегда в пустыне. Никто в этом не первый, никто не последний. Мне очень жаль, что некий процент моих подписчиков недалек в таких вопросах».
Не знаем, как вам, но нам фотосессия очень понравилась. Ведущая выглядит потрясающе, и это главное.
А чей образ понравился вам больше всего? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @borodylia/ Instagram, @volkonskaya.reshetova/ Instagram, @samoylovaoxana/ Instagram_
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