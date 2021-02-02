Ксения Бородина раскритиковала россиян, которые получают по 20 тысяч, и обвинила их в лени
Фото: www.instagram.com/borodylia/?hl=ru
Ксения Бородина устала бороться с хейтерами, которые постоянно обвиняют ее в том, что нынешнего социального положения и материального достатка она достигла нечестным путем, и такой жизни не заслуживает.
По ее мнению, люди, которые получают всего по 20 тысяч рублей в месяц, виноваты в этом сами и слишком ленивые для того, чтобы работать больше. Сама же она, по ее признаниям, постоянно трудиться, чтобы получить то, что она имеет.
«Есть выражение, все, что происходит в нашей жизни — мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!», — заявляет телеведущая в своем блоге.
Она предложила таким людям вместо того, чтобы писать ей гадости анонимно, направить свою энергию в нужное русло и просто побольше работать для того, чтобы больше получить.
Бородина добавила, что и она не самая богатая — но этот факт не заставляет ее строчить злые комментарии миллионерам из списка Forbes.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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