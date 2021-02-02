Ксения Бородина раскритиковала россиян, которые получают по 20 тысяч, и обвинила их в лени

По ее мнению, люди, которые получают всего по 20 тысяч рублей в месяц, виноваты в этом сами и слишком ленивые для того, чтобы работать больше. Сама же она, по ее признаниям, постоянно трудиться, чтобы получить то, что она имеет.

«Есть выражение, все, что происходит в нашей жизни — мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!», — заявляет телеведущая в своем блоге.

Она предложила таким людям вместо того, чтобы писать ей гадости анонимно, направить свою энергию в нужное русло и просто побольше работать для того, чтобы больше получить.

Бородина добавила, что и она не самая богатая — но этот факт не заставляет ее строчить злые комментарии миллионерам из списка Forbes.