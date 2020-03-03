passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

38-летняя Бритни Спирс с молодым женихом устроили «жаркую» фотосессию в белье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Сэм Асгари моложе Бритни на 12 лет

Фото: Getty Images

Красивыми фотографиями поп-звезда поздравила своего любимого с днем рождения.

Бритни Спирс, чья карьера завершилась несколько лет назад, активно ведет страницу в социальной сети, где рассказывает почти 24 млн подписчиков о личной жизни. Часто звезда 90-х выкладывает довольно провокационные фото и видео, которыми пытается доказать, что у нее все отлично и она в прекрасной форме.

Часто на странице поп-звезды появляется и ее бойфренд Сэм Асгари, который моложе Бритни на 12 лет. Но разница в возрасте влюбленных не смущает, они почти все время проводят вместе.

Бритни показала фанатам, какую «жаркую» фотосессию они устроили с Сэмом. На фотографиях с красным фоном Спирс и ее молодой жених позируют в белье: она в кружевном боди, он — в боксерах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

💋💋💋

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Красивыми снимками Бритни Спирс поздравила Сэма с днем рождения. «С днем рождения этого мужчину. Я восхищаюсь им и люблю его больше, чем что-либо. С днем рождения!», — написала Бритни.

Сэм на своей странице написал, что лучший для него подарок — это улыбка Бритни.

Роман Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари длится уже несколько лет. Но только в середине 2019 года они впервые вышли в свет как пара.

Личная жизнь Бритни Спирс долго не складывалась. У нее было много громких романов. Она была замужем за танцовщиком Кевином Федерлайном, от которого одного за другим родила двух сыновей. После развода Кевин получил опеку над мальчиками, а Бритни видится с ними изредка.

И теперь, похоже, звезда обрела свое счастье в лице накачанного молодого красавца.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, face to face/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!