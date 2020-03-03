38-летняя Бритни Спирс с молодым женихом устроили «жаркую» фотосессию в белье
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Фото: Getty Images
Бритни Спирс, чья карьера завершилась несколько лет назад, активно ведет страницу в социальной сети, где рассказывает почти 24 млн подписчиков о личной жизни. Часто звезда 90-х выкладывает довольно провокационные фото и видео, которыми пытается доказать, что у нее все отлично и она в прекрасной форме.
Часто на странице поп-звезды появляется и ее бойфренд Сэм Асгари, который моложе Бритни на 12 лет. Но разница в возрасте влюбленных не смущает, они почти все время проводят вместе.
Бритни показала фанатам, какую «жаркую» фотосессию они устроили с Сэмом. На фотографиях с красным фоном Спирс и ее молодой жених позируют в белье: она в кружевном боди, он — в боксерах.
Красивыми снимками Бритни Спирс поздравила Сэма с днем рождения. «С днем рождения этого мужчину. Я восхищаюсь им и люблю его больше, чем что-либо. С днем рождения!», — написала Бритни.
Сэм на своей странице написал, что лучший для него подарок — это улыбка Бритни.
Роман Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари длится уже несколько лет. Но только в середине 2019 года они впервые вышли в свет как пара.
Личная жизнь Бритни Спирс долго не складывалась. У нее было много громких романов. Она была замужем за танцовщиком Кевином Федерлайном, от которого одного за другим родила двух сыновей. После развода Кевин получил опеку над мальчиками, а Бритни видится с ними изредка.
И теперь, похоже, звезда обрела свое счастье в лице накачанного молодого красавца.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, face to face/ Global Look press
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