38-летняя Бритни Спирс с молодым женихом устроили «жаркую» фотосессию в белье

Сэм на своей странице написал, что лучший для него подарок — это улыбка Бритни.

Роман Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари длится уже несколько лет. Но только в середине 2019 года они впервые вышли в свет как пара.

Личная жизнь Бритни Спирс долго не складывалась. У нее было много громких романов. Она была замужем за танцовщиком Кевином Федерлайном, от которого одного за другим родила двух сыновей. После развода Кевин получил опеку над мальчиками, а Бритни видится с ними изредка.

И теперь, похоже, звезда обрела свое счастье в лице накачанного молодого красавца.