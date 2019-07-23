passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ярко-красное платье и жаркие поцелуи: Бритни Спирс впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Фото: Getty Images
Певица с возлюбленным побывала на премьере фильма Квентина Тарантино.

22 июля в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях. На красной дорожке блистали десятки знаменитостей.

Среди гостей показала была и 37-летняя Бритни Спирс. Она пришла на показ с бойфрендом Сэмом Асгари, который моложе нее на 12 лет. О том, что это станет их первый выход, певица сообщила в Instagram.

Пара не скрывала чувств перед фотографами: Бритни и Спирс обнимались и целовались. Для премьеры поп-принцесса выбрала красное короткое платье с асимметричным верхом и черные босоножки на каблуках.

Напомним, Бритни и Сэм встречаются уже несколько лет. По совместным видео и фото заметно, что парочка счастлива. Однако Бритни признавалась, что ее родные были против ее романа с манекенщиком и бодибилдером.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: youtube.com/ Britney Online

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!