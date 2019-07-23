Ярко-красное платье и жаркие поцелуи: Бритни Спирс впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

22 июля в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях. На красной дорожке блистали десятки знаменитостей.

Среди гостей показала была и 37-летняя Бритни Спирс. Она пришла на показ с бойфрендом Сэмом Асгари, который моложе нее на 12 лет. О том, что это станет их первый выход, певица сообщила в Instagram.