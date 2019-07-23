Ярко-красное платье и жаркие поцелуи: Бритни Спирс впервые вышла в свет с молодым бойфрендом

22 июля в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо, Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях. На красной дорожке блистали десятки знаменитостей.
Среди гостей показала была и 37-летняя Бритни Спирс. Она пришла на показ с бойфрендом Сэмом Асгари, который моложе нее на 12 лет. О том, что это станет их первый выход, певица сообщила в Instagram.
Пара не скрывала чувств перед фотографами: Бритни и Спирс обнимались и целовались. Для премьеры поп-принцесса выбрала красное короткое платье с асимметричным верхом и черные босоножки на каблуках.
Напомним, Бритни и Сэм встречаются уже несколько лет. По совместным видео и фото заметно, что парочка счастлива. Однако Бритни признавалась, что ее родные были против ее романа с манекенщиком и бодибилдером.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: youtube.com/ Britney Online
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!