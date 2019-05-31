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«Оставайся сильной»: новое видео Спирс заставило поклонников переживать за душевное состояние певицы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Бритни Спирс

Фото: Instagram
Поклонники беспокоятся о том, насколько хорошо сейчас чувствует себя исполнительница.

37-летняя Бритни Спирс уже долгие годы находится под пристальным вниманием общественности: то шумиху вызывают ее песни, завоевывающие музыкальные чарты многих стран мира, то вызывает интерес ее бурная личная жизнь. Все помнят те трагедии, когда череда бед преследовала Бритни по пятам: развод с Кевином Федерлайном, лечение в психиатрических клиниках, сбритые на голове волосы, употребление запрещенных веществ, проблема с опекой над детьми и так далее. Все проблемы решались и, судя по инстаграму звезды, остались в прошлом, ведь теперь она занимается своим здоровьем, выпускает песни и живет счастливо с новым возлюбленным 25-летним Сэмом Асгари, однако внимательные поклонники и миллионы подписчиков считают, что все не так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Бритни опубликовала новое видео в социальной сети, в котором корчит забавные рожицы под грустную и спокойную музыку, однако выглядит вполне умиротворенной.

«После терапии и необходимости быть серьезной приятно немного подурачиться», — подписала публикацию Спирс.

Совсем недавно она заявила, что снова ложится на лечение в клинику, потому что чувствует себя нестабильно, однако спустя несколько недель вернулась в нормальную жизнь. Хотя подписчики нервничают и переживают за любимую звезду, так как считают, что жизнь Бритни контролирует отец-опекун, но все же стараются поддерживать ее и не нагнетать обстановку.

«Люблю тебя, малышка! Продолжай улыбаться», «Ты очень сильная», «Тебе не нужны терапевты, которые будут указывать, как жить. Будь собой, детка!», «Оставайся сильной, Бритни», — стараются поддержать свою любимицу в комментариях подписчики, немного беспокоясь о том, как бы звезда снова чего не вытворила.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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