«Оставайся сильной»: новое видео Спирс заставило поклонников переживать за душевное состояние певицы

«Люблю тебя, малышка! Продолжай улыбаться», «Ты очень сильная», «Тебе не нужны терапевты, которые будут указывать, как жить. Будь собой, детка!», «Оставайся сильной, Бритни», — стараются поддержать свою любимицу в комментариях подписчики, немного беспокоясь о том, как бы звезда снова чего не вытворила.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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