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400 000 рублей за туфли из питона: Бритни Спирс рассказала о своей первой роскошной паре обуви

В своем Instagram Бритни Спирс поделилась фотографией обуви из питона от знаменитого французского бренда, что вызвало острую критику со стороны фолловеров. 37-летняя поп-дива призналась, что свои первые по-настоящему роскошные туфли она ни разу не надевала.

«4 года назад я купила мою первую пару обуви от Christian Louboutin. Это были туфли на каблуке из змеиной кожи за 6 000 долларов. Постскриптум: я никогда их не носила» – написала певица в тексте публикации. На фото – туфли на платформе и головокружительно высоком каблуке. Выполнены в натуральной змеиной коже зеленого цвета с затейливым принтом, декорированным кристаллами.

Фото: Instagram

Подписчики восприняли признание Спирс неоднозначно. В ответ на него звезда получила множество негативных комментариев, в частности, связанных с защитой окружающей среды. «Мои поздравления – вы поощрили жестокость. Ради чего?», «Позорно носить кожу убитого животного в дань моде и хвастаться тем, что вы выбросили эти туфли!», «Вы заплатили $6000 за пытки и убийство. И это лишь для хвастовства и поддержания статуса», – возмущаются фолловеры.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram, Globallook

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