400 000 рублей за туфли из питона: Бритни Спирс рассказала о своей первой роскошной паре обуви

«4 года назад я купила мою первую пару обуви от Christian Louboutin. Это были туфли на каблуке из змеиной кожи за 6 000 долларов. Постскриптум: я никогда их не носила» – написала певица в тексте публикации. На фото – туфли на платформе и головокружительно высоком каблуке. Выполнены в натуральной змеиной коже зеленого цвета с затейливым принтом, декорированным кристаллами.
Подписчики восприняли признание Спирс неоднозначно. В ответ на него звезда получила множество негативных комментариев, в частности, связанных с защитой окружающей среды. «Мои поздравления – вы поощрили жестокость. Ради чего?», «Позорно носить кожу убитого животного в дань моде и хвастаться тем, что вы выбросили эти туфли!», «Вы заплатили $6000 за пытки и убийство. И это лишь для хвастовства и поддержания статуса», – возмущаются фолловеры.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram, Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!