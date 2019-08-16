400 000 рублей за туфли из питона: Бритни Спирс рассказала о своей первой роскошной паре обуви

«4 года назад я купила мою первую пару обуви от Christian Louboutin. Это были туфли на каблуке из змеиной кожи за 6 000 долларов. Постскриптум: я никогда их не носила» – написала певица в тексте публикации. На фото – туфли на платформе и головокружительно высоком каблуке. Выполнены в натуральной змеиной коже зеленого цвета с затейливым принтом, декорированным кристаллами.