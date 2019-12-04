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«Плод нашей любви»: Анна Седокова намекнула на четвертую беременность?

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Слайд, который
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Анна — многодетная мать

Фото: Instagram

Подписчики принялись поздравлять ее с грядущим пополнением.

Анна Седокова уже несколько месяцев счастлива с баскетболистом Янисом Тиммой. После его громкого развода с женой Саной баскетболист наконец наслаждается романом с 36-летней певицей. Сама Анна Седокова не скрывает, что у нее в животе от любви порхают бабочки.

В Instagram артистки появляется все больше фото и видео с возлюбленным, который, кстати, моложе нее на 9 лет. А новое сообщение экс-солистки «ВИА Гры» взбудоражило ее поклонников.

«Счастье - это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви. А что для тебя счастье», — написала Анна рядом с фотографией, на которой она излучает счастье.

Подписчики Седоковой восприняли сообщение как намек на новую беременность своей любимицы и принялись поздравлять ее с этим.

«Опять беременна?», «100% беременна», «Плод любви... По-любому ребенок», «Счастье — это детишки», «Здорово, у меня пока нет детей, поздравляю!», «Будьте счастливы всегда», «Я рада, Анюта, что будет у такой прекрасной пары, как вы с Янисом, плод любви», — написали в комментариях.

Однако некоторые фолловеры посчитали, что Анна говорит о своем новом альбоме.

Напомним, что у Анны Седоковой есть трое детей от разных мужчин. Отношения с каждым из них у певицы заканчивались вскоре после появления малышей на свет.

А как вы думаете, Анна беременна?

Фото и видео: Instagram, Муз-ТВ

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