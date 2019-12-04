«Плод нашей любви»: Анна Седокова намекнула на четвертую беременность?

Подписчики Седоковой восприняли сообщение как намек на новую беременность своей любимицы и принялись поздравлять ее с этим.

«Опять беременна?», «100% беременна», «Плод любви... По-любому ребенок», «Счастье — это детишки», «Здорово, у меня пока нет детей, поздравляю!», «Будьте счастливы всегда», «Я рада, Анюта, что будет у такой прекрасной пары, как вы с Янисом, плод любви», — написали в комментариях.

Однако некоторые фолловеры посчитали, что Анна говорит о своем новом альбоме.

Напомним, что у Анны Седоковой есть трое детей от разных мужчин. Отношения с каждым из них у певицы заканчивались вскоре после появления малышей на свет.

А как вы думаете, Анна беременна?